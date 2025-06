Muerte de Thiago Correa: críticas a la falta de instrucción policial

La trágica muerte de Thiago Correa, el niño de 7 años que fue baleado en un tiroteo en La Matanza el 4 de junio, desató un nuevo debate sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense y la preparación de las fuerzas policiales.

En una entrevista con Cadena 3, el titular de Vecinos en Alerta, Gabriel Lombardo, expresó su indignación por el caso y señaló responsabilidades compartidas entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de cuestionar la falta de instrucción adecuada de los policías. "Hay un negocio tremendo con la inseguridad, y nos están matando constantemente a las víctimas inocentes", afirmó.

El hecho ocurrió cuando Thiago, junto a su padre, esperaba un colectivo en Ciudad Evita. Cuatro delincuentes armados intentaron asaltar a Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un joven oficial de la Policía Federal Argentina de 21 años, quien estaba fuera de servicio y vestido de civil.

Aguilar, al identificarse como policía, disparó 11 veces con su arma reglamentaria, abatiendo a uno de los asaltantes, hiriendo a otros dos y dejando a un cuarto prófugo. Trágicamente, una de las balas alcanzó a Thiago en la cabeza, causándole la muerte tras casi dos días de agonía en el Hospital de Niños de San Justo.

Lombardo, un distribuidor que denunció haber sufrido 42 asaltos en su trayectoria laboral, fue contundente al analizar el incidente: "¿Por qué 11 disparos? No entiendo por qué no se instruye mejor a la policía. Un tiro, dos tiros al aire o a un árbol es suficiente. Hubo un exceso en la legítima defensa".

Según el referente vecinal, los policías jóvenes, como Aguilar, no están preparados para enfrentar situaciones extremas. "Los chicos nuevos no saben cómo encarar un control vehicular, se paran delante del coche cuando deberían ir por el costado o por atrás. Están con el telefonito mandando audios o dentro del patrullero con la calefacción prendida. No los instruyen adecuadamente", criticó.

El representante de Vecinos en Alerta también apuntó a un problema estructural: "La Matanza registra 245 delitos por día, uno cada seis minutos, según cifras oficiales de la Procuración General, más lo que no se denuncia. Tener un celular en la mano es un pasaporte a la muerte".

Lombardo destacó que el Partido de La Matanza, con 135 municipios y más de 500 fiscalías, lleva cuatro años consecutivos liderando los índices delictivos de la provincia de Buenos Aires. "Si vas a Ezeiza, Roque Pérez o Saladillo, la seguridad mejora. Pero aquí se gasta dinero en festivales, viajes o en una peatonal de tres cuadras en San Justo que costó cuatro millones de dólares, en lugar de invertirlo en seguridad", denunció.

Además, Lombardo reveló que el 20% de la fuerza policial bonaerense y el 25% en La Matanza están con carpeta médica, muchos por problemas psiquiátricos o exceso de peso, lo que los relega a tareas administrativas. "No están preparados. La vieja policía quizás sí, pero los chicos nuevos no. La escuela es fundamental, pero no hay seguimiento ni control. Ponen a jóvenes sin experiencia en situaciones donde están legalmente armados, enfrentando a cuatro tipos armados. Es complicado", reflexionó.

El referente vecinal también cuestionó la narrativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió al policía argumentando que actuó en legítima defensa y responsabilizó a los delincuentes por la muerte de Thiago. "No digo que estuvo mal defenderse, pero estuvo pésimo no instruir al policía para que no dispare 11 veces. La ministra Bullrich también es responsable. ¿Dónde está la Gendarmería? Hay motos de alta cilindrada abandonadas bajo la autopista del oeste en Ciudadela. Las fuerzas de aproximación barrial no se ven", señaló Lombardo.

Sobre las responsabilidades, Lombardo fue categórico: "El que sale a robar sale a matar. Le importa tres pitos arruinar la vida de una familia. Pero no es solo culpa del gobierno provincial o municipal, que manejan la Policía. Hay un negocio con la inseguridad. En 2023, Espinoza y Kicillof hablaron de 450 patrulleros en La Matanza; en 2024, entregaron 40 más, y este año, 100. Dicen que hay 990, pero no llegan a 400. Son patrulleros viejos, con patentes AD o AG, cuando deberían ser AF. Hay negociados en la entrega de patrulleros".

Lombardo también criticó la ausencia del Estado en áreas clave: "El Estado está donde no debe y falta donde debe estar: en salud, educación y seguridad. La seguridad no tiene color político. Discutimos el rol del Estado, que abusa con gastos y empleados ligados a la política, pero no protege a los ciudadanos". En este sentido, insistió en que los delincuentes deben ser punidos no solo por robo, sino por las consecuencias de sus acciones, como la muerte de Thiago.

El caso de Thiago Correa reavivó el reclamo de los vecinos de La Matanza, que exigen mayor presencia policial, mejor capacitación y políticas efectivas contra la inseguridad. "No se ha naturalizado, pero el conurbano vive con otras leyes, otros parámetros. Es una locura", concluyó.

Los familiares de Thiago lo despidieron este lunes.

Entrevista de Miguel Clariá.