Malamud: "El peronismo se apropió del feminismo y tuvo a un gatero golpeador"

El analista político, profesor e investigador de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, analizó en diálogo con Cadena 3 la situación política actual de Argentina a casi nueve meses del inicio de la gestión de Javier Milei. También se refirió al escándalo de Alberto Fernández, denunciado por Fabiola Yañez por violencia de género.

Respecto a la administración libertaria, el analista afirmó que los empresarios "adoran" al Presidente, pero que no logra convencerlos para traer inversiones. Según indicó, el mandatario ha logrado calmar a la gente sin convencer todavía a los mercados.

"Los empresarios lo aduran, Milei los sedujo, pero no invierten. Argentina tiene un riesgo país de 1.500 puntos y no baja, nadie nos presta y la gente se está bancando el ajuste más grande la historia. Los empresarios no están convencidos de invertir, pero no hay protestas y hay mucha calma social. Milei consiguió calmar la gente sin convencer a los mercados, todo lo contrario de lo que pensábamos que podía pasar", explicó en La Mesa de Café.

En ese sentido, comparó la situación de Argentina con la que atravesó Portugal en 2011. "El gobierno de ese entonces debió ajustar de una forma terrible, más de lo que le habían pedido los organismos internacionales, y la gente lo aceptó. En Argentina pasó algo parecido, hay gente que está dispuesta a pagar con sufrimiento para que todo se arregle".

Respecto a las internas en el oficialismo luego de la derrota que sufrió el Gobierno nacional en el Congreso, cuando los senadores aprobaron un aumento en las jubilaciones y cambios en el método de actualización, Malamud dijo que la gente "solo le cree a Javier Milei".

"La Libertad Avanza es una murga, la gente solo le cree a Javier Milei, no a Karina ni a Santiago Caputo. El día que le pase algo a Milei, el Gobierno va a estar en problemas. La Libertad Avanza no tiene un equipo, esto ya lo dijo Mauricio Macri. Acá la figura es Milei y la gente lo quiere a él, igual que los empresarios. Pero después de Milei, ¿Qué hay? porque después están los mismos de siempre o peor", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Respecto al peronismo, Malamud dijo que todavía tiene una base muy importante por la cantidad de gente que lo apoya. Sin embargo, cuestionó la política de obra pública, derechos humanos y feminismo.

"Mayra Arena explicó que hay una corrupción buena y una corrupción mala. Ellos eran obra pública, derechos humanos y feminismo. ¿Qué es lo que dejaron en materia de obra pública, cuál es la infraestructura que dejaron más allá de un gasoducto?", se preguntó.

Y añadió: "El peronismo se apropió ilegalmente de los derechos humanos. Terminaron corrompiendo a las Madres de Plaza de Mayo. Y del feminismo, ellos eligieron vía dedo de Cristina Kirchner a un golpeador serial. El kirchnerismo puede defender la corrupción, pero no pueden defender a un gatero golpeador".

Respecto a la política de relaciones exteriores del Gobierno, Malamud dijo que las relaciones entre países van más allá de las relaciones entre presidentes. En ese sentido, hizo alusión a la crisis en Venezuela tras las elecciones. "Lula Da Silva y Javier Milei se dieron cuenta de que la vida de seis personas dependía de la deposición de sus actitudes", indicó en referencia a los asilados en la Embajada de Argentina en el país bolivariano.

"La política exterior de Argentina es más correcta que la de Brasil respecto a lo que pasa en Venezuela. Brasil está legitimando y blanqueando la dictadura en Venezuela", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.