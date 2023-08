"Lo hice porque pintó", dijo un chico que robó en grupo un kiosco de Carlos Paz

Un grupo de 10 chicos entró violentamente a un kiosco de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, arrasando con todo lo que encontraron en las góndolas.

Primero tiraron piedras contra la vidriera y luego destrozaron la reja para entrar el jueves a la medianoche.

De los 10 que entraron lograron detener a cinco, todos menores.

Tras salir de la comisaría, la periodista de El Diario de Carlos Paz, Magalí Farías, se acercó a dos de ellos y les preguntó por qué habían robado, ante lo que uno le contestó: "Saltó en un grupo de Whatsapp, me pintó y lo hice".

Ante la respuesta, Farías les dijo si eran conscientes de que habían arruinado un comercio de un trabajador, ante lo que dijeron: "'¿Vos sos policía, quien sos?', y se dieron la vuelta y se fueron riendo", siempre según el relato de la periodista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El testimonio del joven kiosquero

El chico que trabajaba en el local cuando el grupo entró a robar, contó que ingresaron a patadas. "Me revolearon cuatro piedras y una me pegó en el hombro y me tumbó, otra por suerte la esquivé sino hoy sería otra historia", comenzó su relato.

"Dos me tenían en el piso y me decían que mirara para abajo y me preguntaron donde estaba la caja; buscaban plata y alcohol", continuó.

En ese marco, comentó que en cuestión de segundos se llevaron fernet, vodka, cigarrillos, speed y otras cosas.

Además, expresó que él pedía que no le hicieran nada. "Fue lo que me salió en ese momento, eran 10 y no me podía defender", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego dijo que tardó como 10 minutos en reaccionar, después llegó la Policía y salió a buscarlos.

Y confesó: "Me da un poco de miedo volver a trabajar pero no me queda otra porque no me sobra la plata, porque trabajo para ganar mi plata y no depender de mi mamá".

Y concluyó: "Pasan estas cosas y te planteas si te guardás o si le ponés el pecho y seguís para adelante".

Por otra parte, la madre del joven kiosquero admitió que todavía está "shockeada". Y siguió: "Es un consuelo de tontos decir que por suerte lo tengo conmigo a mi hijo".

También dijo que "la Policía está atada de pies y manos", ya que "los menores que entraron a robar ya están en libertad y yo estoy acá en la comisaría esperando que mi hijo declare".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/