FOTO: El peritaje de gendarmería respalda la validez de los cuadernos de coimas.

El peritaje de gendarmería confirmó que los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, involucrados en la causa de corrupción conocida como "Los cuadernos de las coimas", son auténticos.

Los resultados de la pericia desmienten los argumentos de la defensa de los acusados, que sostenían que los escritos habían sido alterados.

Así, el peritaje oficial de la gendarmería establece que los cuadernos efectivamente están escritos por el chofer que hizo esos viajes.

La causa cuadernos, considerada una de las más importantes en la historia de la corrupción argentina, enfrenta un nuevo capítulo, y el juicio comenzará el 6 de noviembre. Se anticipa que esto complicaría la situación legal de la expresidenta y de otros exfuncionarios.

Desde el inicio de la investigación se han llevado a cabo detenciones de exfuncionarios y empresarios, quienes reconocieron su participación en el esquema de sobornos. Los arrepentidos incluyen a varios actores clave que han declarado sobre la entrega y recepción de coimas.

