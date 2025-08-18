FOTO: La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad

La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. El Juzgado Federal de Campana consideró inconstitucional la decisión del Ejecutivo que había bloqueado la Ley 27.793. Este fallo se originó a partir de un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una resolución que declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial. En su dictamen, el magistrado argumentó que esta medida vulneraba compromisos internacionales que Argentina había asumido en relación con la protección de la infancia y los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido previamente aprobada por el Congreso, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. Con este fallo judicial, el debate sobre la ley se reabre, y el Gobierno tiene la opción de apelar la decisión.

Este caso podría establecer un precedente en el ámbito del control judicial sobre los vetos presidenciales, además de fortalecer el alcance de los tratados internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional.