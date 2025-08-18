En vivo

Sociedad

La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad

El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto a la ley 27.793, que protege derechos de personas con discapacidad. La decisión responde a un amparo de una familia con hijos con discapacidad. 

18/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad

La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. El Juzgado Federal de Campana consideró inconstitucional la decisión del Ejecutivo que había bloqueado la Ley 27.793. Este fallo se originó a partir de un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una resolución que declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial. En su dictamen, el magistrado argumentó que esta medida vulneraba compromisos internacionales que Argentina había asumido en relación con la protección de la infancia y los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido previamente aprobada por el Congreso, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. Con este fallo judicial, el debate sobre la ley se reabre, y el Gobierno tiene la opción de apelar la decisión.

Este caso podría establecer un precedente en el ámbito del control judicial sobre los vetos presidenciales, además de fortalecer el alcance de los tratados internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional.

Lectura rápida

¿Qué ley fue anulada por la Justicia? La ley de Emergencia en Discapacidad fue anulada por el Juzgado Federal de Campana.

¿Quién emitió la resolución sobre el veto presidencial? El juez federal Adrián González Charvay emitió la resolución.

¿Cuándo se originó el fallo judicial? El fallo se originó a partir de un amparo presentado por una familia con hijos con discapacidad.

¿Dónde se tomó la decisión sobre el veto? La decisión se tomó en el Juzgado Federal de Campana.

¿Por qué se considera inconstitucional el veto presidencial? Se considera inconstitucional porque vulneraba compromisos internacionales que Argentina asumió sobre la protección de la infancia y los derechos de las personas con discapacidad.

