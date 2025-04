El dolor de una madre: su hijo de 42 años está en la calle, consume desde los 16

La problemática de las adicciones en Argentina vuelve a ser tema de debate, especialmente en el contexto de la Ley Nacional de Salud Mental, a 15 años de su sanción, y que exigen que sea reformada de forma urgente.

Este proyecto, que se discute hace años, enfrenta la realidad de las familias que claman por ayuda ante situaciones extremas.

En ese marco, se multiplicó el pedido para que la Cámara de Diputados abra el debate y actualice la Ley Nacional de Salud Mental. Es por eso que este martes se reunieron profesionales, jueces, pacientes y familiares en el auditorio del edificio Anexo del Congreso.

Luego, pasadas las 15, arrancó el primer panel de la Jornada de Salud Mental y Adicciones, que abordó la necesidad de reformar la Ley 26.657.

En diálogo con Cadena 3, Pilar Esteban, mamá de un hombre de 42 años con adicciones, compartió su experiencia: "Mi hijo consume desde los 16 años y hace dos años y seis meses decidió vivir en la calle".

Pilar, quien ha dedicado su vida a buscar ayuda para su hijo, enfatizó la frustración que siente ante la burocracia y la actual Ley de Salud Mental.

La mamá de Javier expuso que, a pesar de múltiples internaciones, su hijo no siempre recibió la atención necesaria. "Cuando una persona se interna, un juzgado participa y le pregunta si quiere seguir internado. Javier deseaba quedarse, pero los tratamientos nunca se completaron", explicó.

Sin embargo, Pilar comentó que la segunda evaluación que le hicieron a Javier en el Hospital Fernández. "La evaluación helaba la sangre: le dijeron que tenía una depresión absoluta, que no tenía ningún deseo de vivir, que no tenía sentido o conciencia de enfermedad, y una cantidad enorme de datos que hacían que él tenía que estar internado involuntariamente".

Y continuó: "El cuarto día de internación había un equipo en guardia que psicólogos y psiquiatras no eran, y me informaron que le iban a dar el alta porque iba a hacer un tratamiento ambulatorio, ya que él estaba convencido de que necesitaba tratamiento y que además no corría peligro cierto ni inminente ni era peligroso para sí o para terceros".

El debate se centra en el artículo 20 de la ley, que establece que un adicto debe dar su consentimiento para ser internado. Pilar, y muchas madres que enfrentan problemáticas similares, consideran que esto debe cambiar: "¿Cómo puede depender de su voluntad si lo que ha perdido es la voluntad?", cuestionó. En ese sentido, Pilar resaltó que la ley actual no se adapta a la realidad de quienes sufren de adicciones.

Otro de los objetivos centrales del debate es que el Estado otorgue un presupuesto acorde a la suba de los padecimientos de salud mental y adicciones en la población, que la ley fijó en un 10% y rondó en casi el 2% del presupuesto de salud.

La situación se complica aún más cuando los informes médicos no reflejan la gravedad del estado del paciente. "En la evaluación en el hospital, dijeron que no había peligro cierto e inminente para él ni para terceros, pero eso es una barbaridad", sostuvo Pilar, quien denunció la falta de acción por parte de la justicia.

La urgencia de una reforma en la ley es evidente para muchas familias. "Hasta un punto determinado las familias podemos llegar si no tenemos ayuda de los que tienen poder y cambian algo de esta ley. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros hijos y seguirán viviendo o muriendo en las calles. Necesitamos ayuda, hagan algo, cambien algo", pidió Pilar, con desesperación y con urgencia.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".