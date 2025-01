El deseo: el motor para cumplir sueños y dar sentido a la vida

El licenciado en psicología Pablo Melicchio reflexionó en diálogo con Cadena 3 sobre el papel fundamental del deseo en la vida.

Según Melicchio, el deseo es un motor que impulsa a las personas a establecer metas y objetivos, convirtiéndose en una fuente de energía vital. “Es importante entender que la vida no tiene sentido y que le tenemos que dar uno”, afirmó.

Melicchio abordó el tema de los deseos no cumplidos del año anterior y explicó que estos no deben ser motivo de frustración, sino una oportunidad para replantearlos y reflexionar sobre las razones detrás de su no realización. “La mayoría de las veces muchos deseos quedan en el camino porque también es importante que no se realicen”, comentó.

No obstante, el psicólogo advirtió sobre los peligros de tener deseos demasiado ambiciosos. “Se te puede volver en contra y sentir lo opuesto, que es frustración”, alertó. Melicchio destacó que encontrar un equilibrio y valorar el proceso es crucial. “Cuando uno empieza a estructurar algunos deseos y empieza a andar, hay que valorar que estás en marcha”, enfatizó.

Finalmente, el inicio de un nuevo año fue presentado como una oportunidad simbólica para realizar cambios conscientes. “Conectar con el deseo va a ser como el gran motor para este año”, concluyó.

Entrevista de Siempre Juntos.