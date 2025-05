Fue monaguilla con Prevost, está embarazada y lo llamará Robert: "Es un honor"

La emoción desbordó a la comunidad de Trujillo y Chiclayo tras el histórico nombramiento de Robert Prevost como el nuevo Papa León XIV, el primer pontífice de origen estadounidense que pasó buena parte de su vida en Perú.

Con un saludo especial a Chiclayo y una vida pastoral profundamente enraizada en la costa norte del país, el nuevo Papa dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron de cerca.

En una emotiva conexión radial con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, desde Trujillo, se recogieron testimonios cargados de nostalgia y esperanza.

Alessandra Tafur, quien fuera monaguilla desde los ocho años, ya mayor recordó con la voz quebrada su vínculo con el hoy Sumo Pontífice: “Estuve cerca de diez años con él. Celebrábamos misas a toda hora. En su despedida, lloró emocionado... Era un hombre sensible, servicial, siempre con la palabra del Señor”.

A sus 35 años y a la espera de su primer hijo, sueña con que León XIV regrese a Perú y le dé la bendición a su bebé: “Imaginate lo que sería que me bendiga el Papa que me enseñó a servir el altar. Es un sueño que espero vivir”. Además, adelantó que lo bautizará con el nombre de Robert, en su honor.

Jonathan Cruz, también monaguillo y hijo de Yvonne, otra fiel colaboradora del nuevo Papa, recordó entre risas una de sus tantas anécdotas con quien entonces era el padre Robert: “Una vez me llamó para asistir a misa, pero yo venía de jugar al fútbol y no me había bañado. Me dijo: ‘Ponte el alba y vamos, que se hace tarde’”.

Vestido con short y zapatillas, entró al templo sin chistar. “Él era así, sencillo, cercano, con los pies en la tierra”.

Además de su rol pastoral, el ahora Papa también cultivaba intereses personales: era amante del lomo saltado “al punto”, fanático del tenis y simpatizante del club Alianza Lima. “Tenía la pata pesada”, confesó entre risas Jonathan, en alusión a su forma veloz de manejar entre Trujillo y Chiclayo.

Entrevista de Lucas Correa.