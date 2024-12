Derecho de autor: el "Turco" Julio pidió "no matar" el arte ni al artista

La situación que enfrentan los músicos en Argentina es crítica a raíz del Decreto Nacional 765, impulsado por Javier Milei, que genera una intensa polémica, ya que afecta la reproducción de música en espacios privados y ha llevado a interpretaciones encontradas sobre la obligación de pagar derechos de autor.

Sobre ello, el reconocido artista "Turco" Julio expresó su preocupación por el impacto del decreto en la industria musical. "Hay dolor en los músicos de Córdoba y el país", manifestó, y argumentó que el conflicto está basado en un mal asesoramiento de quienes impulsaron el decreto.

Y agregó: "No es un impuesto, es un derecho que está amparado por la ley intelectual en la Constitución Nacional".

Además, criticó la idea de que se exima a los salones de pagar por la música en sus eventos, señalando que "si hay Bomberos, Municipalidad y catering que se pagan, la música también debe ser compensada".

En ese marco, criticó a la representante de los salones de fiestas de Córdoba, María José Oliva, quien días atrás denunció en Cadena 3 que "los cobradores de SADAIC y AADI CAPIF están apretando al consumidor final para que pague".

Oliva mencionó además que algunos de sus colegas, por miedo a las coacciones de los cobradores, siguen cobrando al consumidor final, lo que genera confusión y malestar en el sector. "Nos coaccionan, nos sacan fotos y nos mandan vía mail un acta", sumó Oliva, quien también denunció la presencia de escribanos y policías en los eventos.

"Esta mujer habló de una caja negra y me dolió muchísimo. Está totalmente equivocada, no hay una caja negra. Soy parte de AADI y de SADAIC. AADI te da cada 6 meses una alegría en dinero por tu difusión, y a mucha gente le hace falta y de ahora en más no la va a tener, ya que en el próximo semestre se va a bajar de un 50 a un 60%; y atrás de las entidades está el músico popular y están las familias de cada músico", amplió el artista.

E insistió: "Pido por favor que se junten los representantes de las partes, pero no hagamos esto. No podemos dar un decreto y entrar todos en la misma bolsa, porque el problema es que están mal asesorados".

Por último, "Turco" Julio aseguró que "el mundo necesita más música" y pidió "no matar el arte ni al artista".

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".