Asistencia Perfecta: Santa Fe amplía el incentivo a preceptores y secretarios

En vísperas del inicio del ciclo lectivo 2025, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que las clases comienzan el lunes 24, independientemente de las medidas que puedan tomar los gremios docentes, en el marco de conflictos por las paritarias.

"Las clases van a empezar con regularidad", reafirmó en Cadena 3 el ministro.

Además, Goity anunció la ampliación del premio por presentismo, que a partir de este año se extiende a preceptores y secretarios de escuelas públicas y privadas, además de docentes.

También destacó la obligatoriedad de una hora extra en el ciclo escolar, y defendió la medida al señalar que en Santa Fe "hemos tenido muy malos resultados educativos".

Así, Goity reconoció que el ausentismo docente era "alarmante" y aseguró que las políticas implementadas han logrado reducirlo. "Iniciamos nuestra gestión con un nivel de ausentismo alarmante e implementamos varias políticas que implicaron una baja notable del ausentismo docente", completó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la propuesta salarial, el ministro afirmó que el premio por asistencia no forma parte de la misma, ya que "no implica un concepto salarial". Sin embargo, consideró que "implica un refuerzo" en los ingresos. "El premio es una mejora del ingreso para aquel que no tiene ninguna o una inasistencia", añadió.

Sin embargo, el funcionario reconoció que "obvio que partimos de una base salarial que no es la óptima, pero tenemos que reconocer que el sueldo promedio en el sistema educativo no es esa base salarial sino que es bastante superior a esa base, y si lo comparamos con los salarios de la economía, hay que mejorarlos pero tampoco están en los salarios más bajos de la economía".

Por su parte, al referirse a la posibilidad de paros por parte de los gremios docentes, dejó claro que "el que no trabaja, no cobra".

En ese sentido, concluyó: "No concurrir a trabajar el primer día de clases no tiene justificativo por más noble y válido que sea el motivo, por lo tanto, día que no se trabaja, día que no se paga".

Entrevista de Miguel Clariá.