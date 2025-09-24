Uno por uno, los puntajes de los jugadores del “Verdao” y del “Millonario”
Por Jorge Parodi y Diego Borinsky.
24/09/2025 | 23:46Redacción Cadena 3
FOTO: River quedó afuera del torneo.
Palmeiras
Weverton 7
Khellven5
Gustavo Gómez 6
Murilo Cerqueira 5
Joaquín Piquerez 7
Andreas Pereira 5
Aníbal Moreno 6
Lucas Evangelista 5
Felipe Anderson 5
José Manuel López 8
Vitor Roque 8
Bruno Fuchs 5
Fútbol internacional. Fin del sueño para River: Palmeiras ganó y pasó a semifinales de la Libertadores
Fue 3-1 en San Pablo por la vuelta de cuartos. En la ida, también había triunfado el equipo brasileño. Salas abrió la cuenta para “El Millo”. Roque y López, dos veces, lo dieron vuelta. Acuña fue expulsado en el cierre.
River
Franco Armani 6
Gonzalo Montiel 6
Lucas Martínez Quarta 5
Lautaro Rivero 7
Marcos Acuña 3
Giuliano Galoppo 4
Juan Carlos Portillo 4
Kevin Castaño 3
Juan Fernando Quintero 6
Ignacio Fernández 5
Maximiliano Salas 8
Enzo Pérez 4
Santiago Lencina 6
Miguel Borja 5
Facundo Colidio 5