River busca recuperar la cima de su zona ante San Martín de San Juan
El partido se disputa, desde las 19.15, en el "Monumental". Si gana, "El Millonario" volverá a ser líder del Grupo B. Transmite Cadena 3.
31/08/2025 | 18:59Redacción Cadena 3
FOTO: "El Millo" viene de eliminar a Unión por Copa Argentina con un Armani gigante.
River recibe a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15, con el arbitraje de Darío Herrera y Germán Delfino en el VAR, con transmisión de Cadena 3.
Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:
