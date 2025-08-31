Los puntajes del triunfo de River: Salas, la gran figura
El periodista de Cadena 3 Jorge Parodi analizó el rendimiento de ambos equipos en el Monumental.
31/08/2025 | 21:11Redacción Cadena 3
FOTO: River enfrentó a San Martín en el Monumental. (Prensa CARP)
River Plate
Franco Armani: 7
Fabricio Bustos: 6
Lucas Martínez Quarta: 6
Paulo Díaz: 7
Milton Casco: 5
Kevín Castaño: 5
Juan Portillo: 5
Santiago Lencina: 7
Juan Fernando Quintero: 5
Ian Subiabre: 5
Maximiliano Salas: 8 (Figura)
Suplentes
Juan Cruz Meza: 6
Matías Galarza Fonda: 5
Bautista Dadín: 5
San Martín de San Juan:
Matías Borgogno: 5
Ayrton Portillo: 5
Rodrigo Cáseres: 5
Luciano Recalde: 5
Lucas Diarte: 4
Nicolás Watson: 4
Sebastián Jaurena: 4
Horacio Tijanovich: 5
Santiago Salle: 6
Sebastián González: 5
Ignacio Maestro Puch: 3