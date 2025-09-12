Vermú 746: un puente entre los Andes y el Atlántico que conquista el mundo

El vermú 746 une a Bodegas López, LUI Wines y la destilería Restinga en un proyecto que fusiona los Andes y el Atlántico. Con botánicos locales, vinos mendocinos y mosto de uva, ya conquista mercados en Europa y América Latina como emblema de la nueva bebida artesanal argentina.

En el cruce simbólico de los Andes con la costa atlántica nació un producto que busca llevar la identidad argentina más allá de las fronteras. Se trata del vermú 746, un aperitivo creado en alianza por dos bodegas mendocinas —López y Luis Wines— y la destilería marplatense Restinga. El nombre hace referencia a los 746 metros de altitud que separan Mendoza de Mar del Plata, pero también sintetiza el espíritu de unión entre dos regiones clave del país: la montaña y el mar.

“746 es el producto que tanto queremos”, asegura Tomás Ignacio Russo, uno de los líderes del proyecto, en diálogo con La Argentina Posible, en Cadena 3. “El vermú está en nuestro ADN. Yo lo traigo de ver a mi papá, lo adopté y lo transformé en mi compañero de asado. Es un aperitivo que abre el paladar y vuelve a estar de moda”.

El proyecto nació de la amistad entre enólogos y destiladores que coincidieron en Córdoba y decidieron unir sus saberes. Así, Mauricio Vegetti (LUI Wines), Franco Regalini (Restinga) y Eduardo López (Bodegas López) sumaron fuerzas y conocimientos para diseñar un vermú único. “Queríamos destacar el ajenjo, que es la base de esta bebida, pero también incorporar botánicos de Mar del Plata como el eucalipto y el laurel. Además, usamos mosto de uva en lugar de azúcar, lo que nos permitió un dulzor más equilibrado”, explica Russo.

El resultado es un vermú rojo rubí, con un corte de bonarda y semillón, pensado para disfrutarse puro, con soda o incluso con pomelo. “Nuestro 746 tolera perfectamente la soda, pero está diseñado para tomarse puro, como en la tradición europea”, detalla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La apuesta no se quedó en las mesas argentinas. El 746 ya llegó a Perú, Alemania, Italia e Inglaterra, con gran aceptación. “A mí me bastaba con que me mandaran una foto del vermú allá, pero para mi sorpresa ya tuvimos recompra en Perú y en Alemania lo están usando hasta en asados organizados por argentinos en Europa. Fue mucho más de lo que esperábamos”, reconoce.

Para Russo, el vermú vive hoy un auge similar al que atravesó la cerveza artesanal hace unos años: “Es un segmento que está creciendo. Antes sólo teníamos marcas industriales, y ahora los vermú artesanales argentinos están ganando un lugar en la coctelería y en la gastronomía. Tenemos todo para crecer”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con distribución en vinotecas de todo el país y el respaldo de tres casas con experiencia en vinos y destilados, el vermú 746 se consolida como un emblema de innovación, tradición y colaboración. Una verdadera muestra de la Argentina posible.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir