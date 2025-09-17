En vivo

La Argentina Posible Notas

Moda sustentable en Argentina: prendas de bambú que combinan diseño y ecología

Una marca argentina convierte el bambú en ropa suave, hipoalergénica y sustentable, con diseño local y certificación ecológica.

17/09/2025 | 14:30Redacción Cadena 3

FOTO: Moda sustentable en Argentina: prendas de bambú que combinan diseño y ecología

  1.

    Audio. Moda sustentable en Argentina: prendas de bambú que combinan diseño y ecología

    La Argentina Posible

    Episodios

Convertir una caña rígida y resistente en una tela suave, hipoalergénica y antibacteriana parece un desafío imposible. Sin embargo, en Buenos Aires, la marca Get Wild! lo logró: desde hace nueve años produce indumentaria con fibra de bambú y se ha convertido en referente de la moda sustentable en Argentina.

La iniciativa nació en 2016, cuando Agostina Trovato y su socia Gabriela Rivero decidieron dejar atrás una década en el mundo de las telecomunicaciones para apostar por un emprendimiento textil innovador. “Yo venía investigando desde 2008 sobre estilo de vida y sostenibilidad. El bambú me cautivó por sus bondades: crece rápido, tiene más de 1.500 especies, muchas en América, y su fibra conserva propiedades únicas incluso después de transformarse en tela”, explicó Trovato en diálogo con La Argentina Posible, en Cadena 3.

El proceso de producción es complejo: el bambú se recolecta, se separan tallos y hojas, y mediante vapor y calor se aparta la lignina, el componente que une las fibras. A partir de allí, se obtiene una pasta que se transforma en hilo y luego en tejido. El resultado es una tela extremadamente suave, hipoalergénica, con protección UV natural y propiedades antimicrobianas.

Get Wild! se consolidó trabajando en red con distintas comunidades productoras y obtuvo en 2019 el sello Bioproducto Argentino, que certifica el origen biológico y local de sus textiles. “No queríamos vender cañas de bambú, sino agregar valor y visibilizar un entramado de trabajo que no existía. Así nació esta red que nos permite centralizar el diseño y la producción textil en Buenos Aires”, señaló la emprendedora.

Hoy, la marca cuenta con tienda online, un local en Recoleta y revendedores en distintas provincias. Además de camisetas y remeras, ofrece ropa interior, medias, pantalones y accesorios. Una remera de bambú, por ejemplo, ronda los 34.000 pesos, mientras que un pantalón se consigue a 68.000 en tres cuotas sin interés. “Siempre nuestra estrategia de precios está por debajo de las grandes marcas. Queremos que llegue a cada rincón del país. El cliente que se pasa al bambú, no vuelve atrás”, asegura Trovato.

El cuidado de las prendas requiere ciertos recaudos: se lavan como si fueran de seda, con agua fría y secado a la sombra, aunque en el uso cotidiano se comportan como el algodón.

De la mano de dos mujeres que se animaron a “tirarse a la pileta”, el bambú se convirtió en ropa que combina diseño, comodidad y sustentabilidad. Una muestra de cómo la innovación puede transformar recursos naturales en productos con identidad local y proyección global.

Entrevista de Adrián Simioni

