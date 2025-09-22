La resiliencia de una familia productora de uvas en Córdoba

En el corazón de Traslasierra, Córdoba, late una historia de trabajo y resiliencia que atraviesa generaciones. Se trata de la familia Sánchez Amezcua, cuya empresa familiar lleva más de 50 años produciendo en San José, a pocos kilómetros de Villa Dolores.

El motor de esta empresa sigue siendo el mismo desde sus orígenes: la constancia y el esfuerzo. Don Sánchez, fundador de la firma, tiene 84 años y cada mañana sigue yendo a la finca, convencido de que “el trabajo es salud”. Con él, su esposa, de 82, también continúa aportando. En los años setenta, la familia dejó atrás Mendoza en busca de nuevos horizontes y se instaló en Traslasierra. Primero cultivaron duraznos y ciruelas, pero tras las dificultades del rubro apostaron por la uva. Mientras esperaban que las viñas maduraran, sobrevivieron gracias a un ingenioso plan: producir rosales que luego poblaron plazas y calles de toda la región.

Don Sánchez Amezcua, quien hasta el día de hoy va a la finca

Hoy el negocio lo lleva adelante Analía Sánchez, quien en diálogo con Cadena 3, contó cómo la familia fue manteniéndose en pie y reconvirtiéndose constantemente. “Mi papá va a cumplir este año 84 años y él va todas las mañanas a la finca. Sigue estando ahí impecable porque ama el trabajo. Y es verdad que el trabajo es salud, él es un gran ejemplo de eso”, relató orgullosa.

La empresa produce en promedio 300.000 kilos de uva anuales, con variedades como la Red Globe para consumo en fresco y una línea incipiente de Malbec destinada a vinificación. Si bien durante años exportaron a destinos como Brasil, Rusia y el sudeste asiático, hoy pese a la situación más compleja mantienen en pie el negocio concentrándose en el mercado interno.

Analía Sánchez, a cargo hoy de la empresa familiar

A pesar de haber perdido fincas en la crisis del 2001 y de atravesar las complicaciones por costos para exportar en la coyuntura actual, Analía insiste en que “bajar los brazos nunca es una opción”. Con nuevas hectáreas de menta bajo riego por goteo y la incorporación de la siguiente generación familiar al negocio, la historia de los Sánchez Amezcua se mantiene en pie como símbolo de la tenacidad argentina: avanzar, aun cuando el camino imponga vallas, y seguir creyendo en la tierra y en el futuro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En los 90 empezamos con problemas. Exportamos a Brasil y nos pagaron la mitad. Tuvimos que sacar créditos dolarizados, que después fueron imposibles de pagar. La crisis del 2001 se llevó dos fincas”, expresó Analía. Pese a todo, el espíritu de lucha sigue intacto: “Bajar los brazos nunca es una opción. Vengo de una familia de luchadores y trabajadores. Ese es el ejemplo que miro”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hoy, además de la uva, la familia apuesta por diversificar. “San José es una zona productora de menta, y decidimos hacer unas hectáreas con riego por goteo. Teníamos problemas de sequía, así que invertimos en seis hectáreas y este año vamos a llegar a diez. Siempre tratamos de buscarle la vuelta”, destacó.

La historia suma ya una cuarta generación: “Mi hijo también se está incorporando. Siempre hay que sumar a las nuevas generaciones para que la llama siga viva”, aseguró Analía. Y cerró con una frase que resume el espíritu de esta empresa familiar cordobesa: “Bajar los brazos nunca fue una opción para mis abuelos, tampoco lo es para mis padres ni para nosotros”.

Entrevista de Fernando Genesir