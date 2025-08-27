El sueño de un transportista que hoy impulsa el futuro de la logística argentina

Detrás de la incorporación de los bitrenes en Argentina —vehículos de doble articulación capaces de trasladar hasta 75 toneladas en un solo viaje— hay no solo innovación tecnológica y normativa, sino también una historia profundamente personal. Carlos Moriconi, presidente de Semirremolques Vulcano, la empresa santafesina que lidera este desarrollo, recordó emocionado en diálogo con Cadena 3 que todo comenzó con la visión de su padre, un ex transportista que soñaba con transformar la logística del país.

“También me siento orgulloso porque era algo que comenzó mi padre. Él falleció hace 17 años y siempre soñó con que Argentina tuviera un sistema de transporte más eficiente. Nosotros, junto a mis hermanos y mi madre, que siguen en la empresa, deseábamos terminar ese camino y dejar una huella en el país”, relató Moriconi. Ese legado, nacido en la experiencia de largas travesías a baja velocidad por rutas precarias, se convirtió en un proyecto industrial que hoy emplea a 156 familias en Las Rosas, Santa Fe.

El camino no fue fácil. Durante más de dos décadas, Vulcano trabajó en investigación, diseño e ingeniería, a la espera de una reglamentación nacional que permitiera operar a los bitrenes en corredores federales. Tras pruebas en San Luis en 2012 y habilitaciones parciales en los gobiernos posteriores, el actual marco legal finalmente abrió la posibilidad de que circulen en casi todo el país. Hoy, entre 500 y 600 unidades ya están en funcionamiento, con resultados que muestran hasta un 50% menos de accidentes en comparación con camiones convencionales y un menor desgaste de las rutas.

“Era un sueño de un soñador, de alguien que conocía lo que era estar detrás del volante viajando desde Orán a Buenos Aires en aquellas rutas durísimas. Hoy podemos decir que lo pudimos concretar, que el bitrén ya no es una idea, sino una realidad que va a cambiar la logística argentina”, afirmó Moriconi. La historia de Vulcano es también la historia de cómo una visión personal puede transformarse en innovación colectiva: un legado familiar que promete redefinir el futuro del transporte en el país.

Los bitrenes: la apuesta que promete revolucionar la logística argentina

La habilitación de los bitrenes en casi todo el país abre una nueva etapa para el transporte y la logística en Argentina. Estos vehículos de doble articulación, capaces de trasladar hasta 75 toneladas en un solo viaje, representan una alternativa con potencial para reducir costos, mejorar la seguridad vial y aumentar la competitividad de las economías regionales. Sin embargo, el verdadero desafío no está solo en las normas: requiere de empresas que inviertan, fabriquen y apuesten por el cambio.

Tras ensayos en San Luis desde 2012 y sucesivas habilitaciones parciales, hoy el marco normativo finalmente permite la operación de bitrenes en casi todo el territorio nacional.

Las ventajas son múltiples. Un bitrén puede transportar lo equivalente a casi dos camiones convencionales, reduciendo el número de unidades en ruta y, con ello, el nivel de accidentología. “Cuando medimos accidentes por cantidad de kilómetros recorridos, los bitrenes registraron un 50% menos de siniestros que los camiones tradicionales”, aseguró Moriconi. Además, al distribuir mejor la carga por eje, prolongan la vida útil de las rutas hasta un 54%. A esto se suman sistemas de seguridad avanzados como frenos ABS en todos los ejes, control de estabilidad y motores de mayor potencia.

Actualmente circulan entre 500 y 600 bitrenes en Argentina, un número todavía reducido frente al parque automotor de carga, pero que ya empieza a mostrar sus beneficios.

