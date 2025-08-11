Comenzó como un hobby y hoy lidera el mercado latinoamericano de motorhomes

En el corazón de Córdoba, en la localidad de Malvinas Argentinas, hace ya 15 años comenzó un proyecto que hoy se ha convertido en un referente nacional e internacional en la fabricación y alquiler de motorhomes: Cinzia. Su impulsor, Víctor Graglia, comenzó su recorrido en la industria metalúrgica familiar y desembocó en un sueño convertido en realidad sobre ruedas.

La historia de Víctor es, antes que nada, una historia de pasión y perseverancia. “Nunca entré realmente en la industria metalúrgica, para mí fue un camino natural pero no definido. Recuerdo que a los seis años quería acompañar a mi padre en la fábrica de autopartes, y desde entonces no me separé del rubro”, relata Víctor con nostalgia y energía a Cadena 3.

Sin embargo, el motorhome llegó a su vida casi por casualidad. Tras recorrer varias fábricas en busca de un vehículo que respondiera a sus expectativas, decidió fabricarse uno propio. Sin experiencia en carpintería, se apoyó en la ayuda de un amigo que le enseñó y lo acompañó en este emprendimiento.

Lo que comenzó como un hobby fue tomando forma y, a partir de la fabricación de casillas de tiro para turismo, la empresa creció hacia la producción de campers y motorhomes artesanales, hasta dar el gran salto: diseñar vehículos sobre chasis propios, pensados y armados para brindar comodidad y funcionalidad en cada detalle.

Actualmente, Cinzia lidera el mercado latinoamericano, no solo en producción sino también en alquiler de motorhomes, con una flota de 22 vehículos disponibles en Argentina, uno en Estados Unidos y cuatro en Barcelona. La empresa no solo apuesta a la calidad y el diseño —con un equipo de diseñadores que renuevan constantemente la oferta— sino que también prioriza el servicio posventa, con puntos de atención en Buenos Aires, Córdoba y planes de expansión.

Víctor destaca que el motorhome es mucho más que un producto; es un estilo de vida, un sueño compartido que permite a muchas familias y grupos de amigos vivir la naturaleza y el viaje con comodidad y libertad. “Es un penthouse sobre ruedas”, define el modelo estrella “Pegasso”, que puede alojar cómodamente a seis personas.

La empresa también exploró la idea de alquiler compartido entre amigos, pero la cultura local y el apego a la propiedad dificultaron esta modalidad, por lo que Cinzia decidió invertir directamente en la flota de alquiler y gestionar la experiencia con profesionalismo y pasión familiar. Sus tres hijos, dos ingenieros industriales y un ingeniero mecánico, forman parte del equipo y aportan innovación constante.

Además, Víctor comenta los desafíos y soluciones en torno a la legalidad y seguridad de conducir motorhomes, con seguros especializados y asistencia en ruta disponibles en varias provincias. “Es un negocio que apasiona y que continúa creciendo”, concluye, anticipando novedades que buscarán potenciar aún más el turismo sobre ruedas.

En un país donde muchas veces la innovación y el emprendimiento deben enfrentar grandes obstáculos, la historia de Cinzia y Víctor Graglia es un ejemplo de cómo un sueño personal puede multiplicar la felicidad y las posibilidades de muchos otros.

Entrevista de Adrián Simioni