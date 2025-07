Mora Jozami: “El desempleo y costo de vida son las principales preocupaciones”

¿Cómo ha sido el desafío de captar los comportamientos de la opinión pública en Argentina desde la asunción de Javier Milei, considerando la volatilidad social y política actual?

Es un desafío metodológico importante. Captar el verdadero sentir de los electores es complicado, especialmente en encuestas electorales, que no están diseñadas para pronósticos, pero se usan con ese fin. La baja participación electoral es un fenómeno nuevo: muchas personas no votan ni responden encuestas, lo que, curiosamente, hace que las encuestas sean más precisas para predecir resultados, ya que reflejan la opinión de quienes sí votan. Para abordar esto, combinamos metodologías como encuestas online, presenciales y telefónicas.

¿Qué porcentaje de ciudadanos está desinteresado o desenganchado de participar políticamente, ya sea votando o expresando opiniones?

En las últimas elecciones, la participación promedio fue del 57.7%, un nivel históricamente bajo, incluso para elecciones legislativas. En ciudades como Rosario, la participación fue menor al 50%. Este grupo que no vota tampoco responde encuestas ni consume información política, lo que indica un desinterés generalizado por la política.

Desde Casa Tres, ¿qué cambios en el comportamiento social han registrado en relación con la política y los gobiernos en el último año y medio?

Hemos observado un cambio significativo. Diseñamos el Índice de Irascibilidad para medir el humor social, que explica comportamientos electorales, niveles de aprobación de gestiones o posibles protestas. Desde la asunción de Javier Milei, se nota una aceptación inédita de conceptos como el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público, que Milei logró masificar durante su campaña. La sociedad parece haber internalizado la idea de no gastar más de lo que se tiene.

¿La sociedad argentina realmente comprendió y aceptó el concepto de equilibrio fiscal aplicado por el gobierno?

Sí, los niveles de aprobación del presidente, pese al ajuste económico, indican que la sociedad entendió la necesidad del equilibrio fiscal. Este concepto, que comenzó a instalarse con el gobierno de Mauricio Macri, fue consolidado por Milei, quien lo convirtió en una política pública efectiva, especialmente al bajar la inflación, una de las principales demandas sociales en 2023.

¿El nivel de irascibilidad social actual es similar al de 2023, cuando Milei emergió como candidato?

No tenemos datos del Índice de Irascibilidad de 2023, pero el hartazgo social de entonces, reflejado en encuestas, explica la emergencia de Milei. Su mensaje de que “la casta” era el problema resonó en una sociedad cansada. Actualmente, ese concepto se diluye; el rechazo no es tanto a la casta en general, sino a quienes no resuelven problemas. La ciudadanía busca soluciones prácticas, no ideológicas.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos hoy, considerando que la inflación ya no es el problema principal?

La inflación, que en enero de 2024 era la principal preocupación (27% mensual), ahora ocupa el octavo o noveno lugar. Han emergido nuevas inquietudes, como el desempleo, el temor a perder el empleo y el costo de vida. Aunque la inflación bajó, la percepción es que los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades, lo que mantiene a la economía como la principal preocupación.

¿El cambio en las demandas sociales, como la dificultad para llegar a fin de mes, tendrá un impacto electoral inmediato en las elecciones de octubre?

Hay dos dinámicas. Aproximadamente la mitad de los argentinos apoya al gobierno de Milei, aunque no necesariamente votará por La Libertad Avanza. La elección de octubre dependerá del diseño de la oferta electoral y de cuán cerca o lejos se posicionen las fuerzas respecto al gobierno. Hay un tercio consolidado de apoyo a La Libertad Avanza, otro vinculado al kirchnerismo y un grupo intermedio que evalúa según las propuestas.

¿La fragmentación política actual, con múltiples variantes de peronismos, radicalismos y fracciones del PRO, marca un cambio en el sistema político argentino?

Sí, la elección de octubre reflejará un sistema político en recomposición. La Libertad Avanza actúa como un partido nacional, pero coexisten múltiples peronismos, radicalismos y fracciones del PRO, según cada provincia. La atomización, como se vio en Buenos Aires con 17 listas, dificulta analizar resultados nacionales con etiquetas tradicionales.

¿Las elecciones legislativas de octubre serán un plebiscito de la gestión de Milei, como suele ocurrir en elecciones de medio término?

Sí, el gobierno intentará plebiscitar su gestión, que cuenta con un 47-53% de aprobación. La estrategia será captar a quienes lo apoyan para fortalecer sus listas. El kirchnerismo y el peronismo competirán por la oposición, mientras otras fuerzas deberán definirse en relación con Milei o el kirchnerismo. Aunque es un plebiscito, no predice resultados presidenciales futuros, como muestran casos históricos.

¿Hay espacio para una tercera vía política, ni estrictamente con Milei ni con el kirchnerismo?

Sí, los números muestran espacio para una tercera vía, pero las campañas tienden a polarizarse, lo que dificulta a estas opciones mantenerse visibles. Explicar una postura intermedia, ni blanca ni negra, es un desafío, ya que la polarización suele opacarlas.

¿Ha cambiado la relación de la sociedad argentina con la actividad privada, en términos de aceptar su rol frente a los gobiernos?

Sí, con la emergencia del PRO, el macrismo y ahora Milei, la percepción del sector privado ha mejorado. Las empresas ya no son vistas como enemigas, sino como generadoras de empleo e integración global. La sociedad es más exigente con los gobiernos para que no castiguen al sector privado, especialmente por el temor al desempleo.

Para cerrar, ¿qué libro recomendarías a los oyentes?

Recomiendo "La trenza", de Laetitia Colombani, una historia de tres mujeres en diferentes partes del mundo, cuyas vidas se entrelazan, mostrando cómo realidades distintas comparten un denominador común.

Entrevista de Sergio Suppo.