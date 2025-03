Gala Díaz Langou: “Si no resolvemos el problema previsional, se volverá gigante”

En una entrevista con el ciclo "La Argentina, hoy" de Cadena 3, Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), abordó este miércoles uno de los temas más urgentes y complejos de la agenda argentina: el sistema previsional.

Con 25 años de trayectoria, CIPPEC se prepara para celebrar su aniversario el próximo 31 de marzo, un evento que reunirá a líderes políticos, empresarios, sindicalistas y académicos para pensar el futuro del país.

En este contexto, Díaz Langou compartió su visión sobre cómo ordenar un sistema previsional que, según sus palabras, requiere transformaciones de fondo para garantizar equidad y sostenibilidad a largo plazo.

Un sistema con fortalezas y deudas pendientes

El sistema previsional argentino, basado en un esquema público de reparto, tiene logros destacables, como una alta tasa de cobertura. Sin embargo, Díaz Langou señaló que su diseño actual está lejos de ser eficiente o justo. "Hoy la mayoría de las personas se tienen que jubilar por moratoria, porque solo el 24% de la población llega a los 30 años de aportes requeridos", explicó.

Esta exigencia, según la especialista, no tiene sentido en un mercado laboral marcado por una informalidad que afecta a casi la mitad de los trabajadores. "¿Por qué 30 años y no 15 o 50? Podemos pensar que cada año de aporte valga", propuso, sugiriendo un básico universal que reconozca la realidad del empleo y un diferencial por los años aportados.

La informalidad no es el único problema. La directora de CIPPEC destacó que la mitad del gasto previsional se destina a regímenes de excepción, que benefician a un grupo reducido de personas con jubilaciones altas o retiros a edades tempranas. "No son excepciones tan excepcionales", ironizó, subrayando que estas inequidades generan un sistema insostenible, especialmente ante el envejecimiento poblacional que enfrenta el país. De todos modos, aclaró que los derechos adquiridos deben respetarse e instó a definir criterios objetivos para determinar qué profesiones justifican tratos diferenciales. "¿Por qué docentes sí y médicos no?", preguntó, abriendo el debate sobre si el reconocimiento a ciertas profesiones debería traducirse en mejores salarios durante la vida laboral en lugar de jubilaciones anticipadas.

Una oportunidad para el reordenamiento

El fin de la moratoria previsional en 2025, según Díaz Langou, es una "ventana de oportunidad" para discutir un reordenamiento profundo. En lugar de limitarse a un debate binario sobre la continuidad o no de las moratorias, CIPPEC propone un enfoque integral que mejore la situación del 80% de los jubilados y, al mismo tiempo, asegure la estabilidad fiscal. "Queremos un sistema más sostenible que contribuya al equilibrio de nuestra economía", afirmó.

Entre las ideas, destacó la posibilidad de valorar cada año de aporte, permitir que quienes deseen trabajar más allá de la edad jubilatoria reciban beneficios proporcionales y reducir los privilegios injustificados.

La especialista también puso el foco en el impacto simbólico y práctico de los regímenes especiales. Si bien las pensiones de expresidentes y vicepresidentes afectan a sólo 14 personas y no tienen un peso significativo en el gasto, los más de 200 regímenes excepcionales sí lo tienen. "Hay que discutir con datos y números sobre la mesa qué profesiones requieren un tratamiento especial y por qué", insistió.

El tercer riel de la política argentina

Díaz Langou, politóloga de formación, comparó el sistema previsional con el "tercer riel" de los trenes: un tema electrificado que pocos políticos se atreven a tocar por temor a las consecuencias. Sin embargo, advirtió que no abordarlo ahora será mucho más costoso en el futuro. "Argentina gasta el 10% de su PBI en jubilaciones, similar a países europeos con poblaciones el doble de envejecidas. Países con tasas de envejecimiento como la nuestra gastan la mitad", ilustró. Este nivel de gasto, sumado a las proyecciones demográficas, podría convertirse en una bomba de tiempo si no se actúa.

A pesar de las dificultades, la directora de CIPPEC se mostró optimista sobre la receptividad de la clase política. "Hemos tenido conversaciones con el oficialismo y todos los bloques del Congreso. En las reuniones cara a cara, el consenso técnico es absoluto", aseguró. El desafío, reconoció, está en traducir ese acuerdo en acción legislativa, algo que espera se concrete en 2025.

Más allá de las jubilaciones: una visión integral

El sistema previsional es sólo uno de los tres grandes vectores en los que trabaja CIPPEC. Blindar la estabilidad económica, diseñar una estrategia de desarrollo genuino y fortalecer la institucionalidad son los pilares de su agenda.

En este sentido, Díaz Langou lamentó la falta de consensos duraderos en las últimas dos décadas. "Hemos visto un péndulo que va de un extremo al otro, y eso nos impide atacar los problemas medulares", reflexionó.

Para ella, el Estado debe asumir un rol indelegable de coordinación y rectoría, especialmente en áreas como educación, salud e infraestructura, para aprovechar las oportunidades globales en sectores como agroindustria, energías renovables y economía del conocimiento.

Un llamado a la acción

Con el aniversario de CIPPEC a la vuelta de la esquina, Gala Díaz Langou invitó a la sociedad y a la dirigencia a levantar la mirada hacia el mediano y largo plazo. "Necesitamos pasar de lo pendular a lo medular", enfatizó, citando el lema de la cena del año pasado.

El próximo lunes 31 de marzo, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, la institución presentará sus propuestas en un evento que promete ser un punto de encuentro clave para el debate nacional. "La Argentina, hoy" estará allí, transmitiendo en vivo por Cadena 3 y por streaming en Cadena3.com, para acercar esas ideas a la audiencia.

En un país donde las reformas previsionales suelen vivirse como traumáticas, la propuesta de CIPPEC busca romper con los parches y ajustes de emergencia que han caracterizado las últimas décadas.

Como cierre, Díaz Langou recomendó leer "Por qué fracasan las naciones", de Daron Acemoglu y James Robinson, un libro que subraya la importancia de las instituciones sólidas para el desarrollo. Una lección que, en sus palabras, Argentina no puede seguir postergando.

Entrevista de Sergio Suppo.