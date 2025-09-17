Ángel Rossi: “Hoy hay gente de clase media buscando en los basureros”

¿Cómo prefiere que lo llamen ahora que es cardenal?

Sigo siendo el padre Ángel. No he perdido mi identidad y así me llama la mayoría de la gente, lo cual agradezco.

¿Qué le duele de la situación actual del país?

Me duele el sufrimiento de la gente y la creciente desesperanza. Hace un tiempo, tras el cambio de gobierno, había un anhelo de progreso, pero percibo que esa esperanza se está debilitando. Los acontecimientos han generado desencanto, y la sociedad parece preguntarse por dónde salir, lo que resulta doloroso, porque cierra los caminos del corazón.

Nuestros abuelos decían que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cree que la estamos perdiendo?

No del todo. Aunque se ha debilitado, la gente conserva una reserva digna y valiosa de esperanza. No es que se haya perdido completamente, pero debemos trabajar para fortalecerla.

¿Cómo percibe la situación social en Córdoba, desde su contacto directo con la realidad?

Como obispo, recibo información de los sacerdotes que están en la calle y escuchan a la gente. También yo salgo y observo. He notado un aumento de la pobreza, incluso en sectores de clase media que ahora buscan en basureros o reducen gastos esenciales, como una señora de Totoral que antes visitaba a sus nietos semanalmente y ahora solo lo hace una vez al mes. Hay pequeñas heridas, como alguien pidiendo medio pimiento en la verdulería, que reflejan una realidad dura.

¿Ha notado un aumento de la insensibilidad frente a estas problemáticas?

Sí, hay quienes se defienden del dolor negándolo o criticando a los más vulnerables, lo cual es cruel y peligroso. A veces, el pobre genera desconfianza en lugar de compasión, con actitudes que los tildan de vagos o responsables de su situación. Hay agresividad hacia el débil. Esa insensibilidad, cuando viene de arriba, justifica y fortalece posturas similares en la sociedad.

¿Esa insensibilidad parte desde los sectores de poder?

Viene de todos lados, pero, cuando se origina en los niveles altos, legitima actitudes negativas en la base. El lenguaje violento o degradante, a veces casi miserable, contribuye a esto. La falta de respeto es la primera señal de la ausencia de amor, y puede derivar en violencia física, en un todos contra todos.

¿Cree que la Argentina repite patrones del pasado en este sentido?

Sí, hay un desencanto, porque, aunque se esperaba un cambio profundo, en algunos aspectos las cosas no son tan distintas. No se trata de buenos o malos, pero las metodologías a veces se parecen y eso genera decepción. Como hombre de Iglesia, reconozco que también nosotros cometemos errores.

Usted fundó Manos Abiertas, una ONG que mide el pulso de la solidaridad. ¿Está en crisis la solidaridad en el país?

Objetivamente, se ha debilitado. Antes, con donaciones pequeñas, cubríamos el 60% o 70% de las necesidades de Manos Abiertas; ahora, sólo el 30%. La gente, por la situación económica, tiende a resguardarse y priorizar a los suyos. Sin embargo, en momentos críticos, los argentinos seguimos mostrando un espíritu solidario.

Hace un tiempo mencionó la adicción al juego como un problema lacerante. ¿Sigue siendo así?

Sí, es un tema grave. Conozco casos de suicidios por deudas de juego, especialmente entre jóvenes. Aunque hay leyes que moderan el problema, no son suficientes. Es triste que incluso el deporte, que debería ser un ámbito sano, se asocie a estas agencias de apuestas, explotando la desesperación de los más vulnerables en tiempos de crisis.

¿Ha notado un aumento de personas durmiendo en la calle en Córdoba?

Sí y no sólo en el centro, sino también en barrios y pueblos, lo cual es inusual porque en esos lugares suele haber más solidaridad. La ciudad tiende a invisibilizar a estas personas, convirtiéndolas en un "paquete" al que se ignora. Estar en la calle no es una elección; es una situación extrema que refleja el dolor de perder un hogar. Una de las experiencias más duras del corazón humano es la no casa.

¿Cómo ve el impacto de las noticias internacionales, como el desalojo en Gaza?

Es un drama inhumano que evidencia una crisis de liderazgos humanos a nivel global. No se trata sólo de religión o geopolítica, sino de sostener economías basadas en el negocio de las armas. Una sola lágrima de un niño debería ser suficiente para cuestionar cualquier justificación de la guerra.

¿Las parroquias tienen más o menos feligreses hoy?

Hay una disminución, influida por la pandemia, los errores de la Iglesia y casos de abusos. Algunos se replegaron y no volvieron, pero de a poco se observa un resurgimiento. Las parroquias siguen siendo espacios de contención y el desafío es mantener las puertas abiertas para que la gente se sienta acogida.

¿Ha habido un cambio real en la Iglesia respecto a los casos de abusos?

Sí, gracias al papa Francisco, que impulsó una política de tolerancia cero y medidas preventivas. Aunque el problema es más amplio y ocurre mayormente en el ámbito familiar, en la Iglesia es especialmente grave por nuestra responsabilidad pública. La sociedad también ha evolucionado en no aceptar lo inaceptable.

¿Qué huella dejó el papa Francisco en usted y en la gente tras su fallecimiento?

Francisco sigue en el corazón de la gente, que siente una orfandad profunda. No desmerezco al papa León XIV, que es muy bueno, pero Francisco dejó una marca única. Encontré a personas en el Vaticano, desde cocineras hasta guardias suizos, que lo recordaban como un padre. Los argentinos, quizás tarde, nos daremos cuenta de que no siempre valoramos su grandeza.

¿El papa León XIV mantiene el rumbo de Francisco o lo modifica?

Tiene su propia identidad, pero en temas fundamentales, como la paz, los migrantes y los abusos, sigue la huella de Francisco. Es normal que haya diferencias menores y es bueno que no sea un calco de su predecesor.

Para nuestra biblioteca virtual, ¿qué libros recomienda a los oyentes?

Recomiendo "Elogio de la sed", de Tolentino Mendoza, un libro católico, pero con un mensaje universal. También "Tierra de hombres", de Saint-Exupéry, que inspira "El Principito", y "Una pena observada", de C.S. Lewis, una novela rica y profunda.

¿Encuentra tiempo para leer o caminar, a pesar de sus responsabilidades?

Depende de uno organizarse. Prefiero leer, pero el médico me recomienda caminar. Intento hacer ambas cosas.

Entrevista de Sergio Suppo.