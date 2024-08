El fenómeno "Maligno" del BMX argentino: cómo comprender a una escena que vuela

Juan Esteves

El miércoles 31 de julio de 2024 fue un día que quedará en la historia del BMX nacional, ya que José "Maligno" Torres ganó la primera medalla de oro para Argentina en los Juegos Olímpicos de París en la categoría Freestyle -o estilo libre-, lo que hizo que todos los ojos se posen sobre este deporte.

Para entender mejor el fenómeno, uno de los riders argentinos más destacados en la escena internacional, Matías Lasgoity, profundizó sobre el tema en un mano a mano con Cadena 3 y habló desde su experiencia sobre ruedas, que ya lleva más de 20 largos años.

Matías, que actualmente vive en Islas Canarias tras hacer base en Barcelona hace casi 15 años, destacó el nivel en Argentina y aseguró que "con el Maligno en el tope, contamos con muy buenos riders en el país, así que estamos muy contentos por eso".

Experto en la modalidad Street ("calle", en inglés), Lasgoity contó que cuando empezó a competir lo hacía en distintas disciplinas y en una competencia en Córdoba conoció a los hermanos Torres, José y Francisco: "Eran dos enanitos que volaban más que todos, eso no me lo voy a olvidar más. Estuvo buenísimo ese campeonato, fue gente de todo el país, me acuerdo que la reventaron y desde ahí, por lo menos yo ya sabía que el Maligno y su hermano iban a llegar lejísimos porque eran los más chiquitos e iban tres veces más alto".

Tras recordar los primeros pasos del hoy ganador olímpico, siguió: "Maligno hoy sigue haciendo lo mismo como lo han visto en los Juegos Olímpicos, es como ver a un gimnasta arriba de la bicicleta".

Consultado sobre la influencia que cree que tendrá la medalla dorada en el BMX argentino, habló del apoyo que reciben los deportistas y de la importancia de llevar a cabo proyectos serios y precisos a la hora de construir pistas y estructuras para el BMX.

"Esperamos que la gente sea un poco más abierta después de ver las cosas que un argentino hizo con facilidades pobres. No voy a decir que no hay skatepark o lugares para practicar el deporte en Argentina, pero muchas veces son pobres o no están bien construidas o sin cerciorarse de que esté bien, pensando 'si total es para los que andan en BMX o en patineta, para que no molesten'...

Es como que yo te diga que hagamos una cancha de fútbol y ponemos los arcos en diagonal en vez de rectos porque el espacio se usa mejor así. No podés hacer una cancha en diagonal. Lo mismo pasa con el skatepark, con las rampas, con la facilidad de las barandas, los bordillos, las rampas, el radio que deben tener. Todo es importante, no solo que quede bonito o que sea algo que vaya a decorar la ciudad", desarrolló.

Si bien reconoció que "está buenísimo que se piense en cómo va a quedar a la vista pero también tienen que pensar que sirve para que los chicos lleguen a tener un nivel como el que ven en Maligno".

Lasgoity precisó: "No somos los nenitos que andábamos en bici en la plaza, los bicivoladores, como nos llamaban. Esto llegó a tal punto que aparte de todos los campeonatos que llevaron a que el BMX se haga conocido, llegó a ser olímpico y hoy el campeón olímpico de BMX Freestyle es argentino".

Por estas cosas y estimo que por muchas más, el rider oriundo de San Luis pidió "más comprensión y aceptación a lo que hacemos".

Hablando en particular de su disciplina- street- explicó que utilizan como área de juego los elementos que encuentran en la calle, como barandas, escaleras, bordes, entre otras estructuras callejeras.

Sobre su experiencia personal, si bien reconoció que "la escena en Argentina siempre fue gigante", contó que decidió irse al extranjero porque lo patrocinó una marca inglesa.

"Tuve la posibilidad de ir a Barcelona, que es la meca del BMX Street, y creo que tomé la decisión correcta porque hace 14 años que, si bien hago mis trabajitos complementarios y demás (además de tener una mini escuela de BMX), pero ando en bicicleta, genero material, entreno, hago nuevos trucos, me caigo. Tengo 32 años y sigo como si tuviera 19, es un trabajo constante", confesó.

También dio recomendaciones para quienes busquen iniciarse en el deporte: una buena bici que resista muchas caídas, rodearse de buena gente, tener perseverancia, ganas y amor por el BMX, amor por la bicicleta y disfrutar cada momento.

En esa línea, reflexionó que "el BMX es repetir, ser constante, perseverante, no tener miedo a golpearse, no tener miedo al fracaso porque a los golpes aprendemos, si nos caemos nos tenemos que levantar y cada caída nos va a hacer más fuertes".

Y cerró: "Todo aquel que lo hace por amor como lo ha conseguido Maligno, como he conseguido yo mis objetivos, y como lo puede hacer cualquier otro, es meterle amor a lo que uno hace".

