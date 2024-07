Quién es José "Maligno" Torres, el rider de BMX que le dio el oro a la Argentina

Desde los catorce años, persiguió el sueño de ser parte de un Juego y hoy vive su mejor presente. José "Maligno" Torres es hoy el rider de BMX más destacado de Argentina. No sólo es el primer argentino que participa en la competencia de ciclismo freestyle, sino que además consiguió la medalla de oro en la competencia.

La cita lo encuentra en la cúspide de su carrera, con un año 2023 que lo vio coronarse en los prestigios X Games de los Estados Unidos y donde consiguió la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago. En este 2024 volvió a repetir una gran actuación en los X Games, y terminó en tercer lugar.

Para Torres, participar en los Juegos Olímpicos es la culminación de años de arduo trabajo y sacrificio. Su preparación ha sido rigurosa, trabajando incansablemente en su técnica y condicionamiento físico para asegurar su llegada en su mejor forma para la competencia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Lo primero que me puso muy contento cuando ya dijeron que estábamos dentro de la Olimpiada era decir, bueno, todo el esfuerzo, todo el trabajo que hicimos, me pone muy feliz porque tengo a mi equipo que quiero que viva eso, incluso más que yo. Por supuesto que yo también, pero bueno, ahora que ya estamos dentro, estamos muy contentos, pero también lo primero que dije fue: ¡Uh, soy atleta olímpico! Eso era algo que hace rato quería decirme, sentirme como un atleta olímpico. Me emociona", recordó en una entrevista en 2023.

El talentoso cordobés, conocido por su impresionante habilidad y dedicación, se ha convertido en una figura emblemática dentro del BMX, un deporte que sigue ganando popularidad y reconocimiento a nivel mundial.

Su estilo audaz y su capacidad para ejecutar trucos complejos con precisión lo han posicionado como uno de los mejores en su disciplina. Desde sus inicios en las pistas de su ciudad natal, hasta su participación en competencias internacionales, la trayectoria de Torres es un testimonio de su pasión por el BMX.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Como todo argentino yo creo que lo primero que hacemos es patear la pelota, lo estábamos haciendo relativamente bien, pero hubo un momento que fue medio de casualidad, fuimos a un parque, porque ya estaban los clubes de vacaciones y vimos una persona que saltó en bicicleta y nos causó mucha curiosidad y nos acercamos. Obviamente te genera mucha adrenalina en ese momento y fue automático que queríamos probar eso. Fue muy rápido que decidimos dejar la pelota y seguir con la bicicleta, era como que nos gustaba la adrenalina que se generaba. Comenzamos como un hobby, apasionados", recordó, respecto a sus inicios en el BMX.

"Maligno" explicó que sus primeras prácticas tuvieron lugar en el Parque de las Naciones de la ciudad de Córdoba. "Había rampitas, todas muy chiquitas, por supuesto. Cuando salías a competir, que tenías que irte de repente a Rosario, Buenos Aires o a Chile, ahí te tocaban las rampas de verdad. Ya no eran de un metro, eran rampas de verdad. Pero bueno, al no haber tenido quizás este tipo de instalaciones al principio, nosotros ganamos mucha seguridad, porque no te querías caer".

La clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo representó un hito personal para Torres, sino que también destaca la creciente importancia del BMX en el panorama deportivo argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta disciplina, que combina velocidad, técnica y creatividad, ha capturado la imaginación de jóvenes atletas en todo el país, inspirándolos a perseguir sus sueños y a desafiar los límites de lo posible.

Antes de ir a los Juegos Olímpicos de París, el ciclista expresó que la idea era viajar con no muchas expectativas. "Fue difícil clasificar porque no tenemos el mismo apoyo que las grandes potencias, pero ya estamos adentro y ahora me preparo de la mejor forma y voy a hacer lo mejor posible. Después me encomendó a Dios, pero obviamente voy a buscar una medalla. Es muy difícil, pero las posibilidades están y la ilusión también. No me imagino estar en un juego, compitiendo, si no supiera que puedo lograr una medalla", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/