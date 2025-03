Tornados e incendios dejan al menos 17 muertos en Estados Unidos

Una feroz tormenta azotó el centro de Estados Unidos, desencadenando decenas de tornados e incendios que, hasta este sábado por la mañana, dejaron un saldo de al menos 17 muertos y decenas de heridos, según reportaron medios internacionales.

Misuri y Arkansas, dos de los estados más golpeados, enfrentan escenas de destrucción masiva mientras equipos de emergencia trabajan contrarreloj para evaluar daños y asistir a las víctimas.

En Misuri, la tragedia alcanzó su punto más álgido con al menos 11 fallecidos durante la noche, informó la Patrulla Estatal de Carreteras. Los tornados arrasaron comunidades enteras, dejando a su paso un rastro de escombros.

At least 28 people have died in Missouri, Texas and Arkansas, as violent, long-track tornadoes with damaging winds, and hail power across the Midwest and the South. LIVE UPDATES: https://t.co/UXwwLmHaXu pic.twitter.com/NHfeQzlmjS

Jim Akers, forense del condado de Butler, describió una escena desoladora en el lugar donde un hombre perdió la vida: "Era una casa irreconocible, solo un campo de escombros. El suelo estaba patas arriba, caminábamos sobre las paredes". A pesar del caos, los rescatistas lograron salvar a una mujer en esa misma vivienda, un destello de esperanza en medio de la catástrofe.

Arkansas, por su parte, reportó tres muertes en el condado de Independence y 29 heridos distribuidos en ocho condados, según las autoridades locales. Las tormentas, que atravesaron el estado en la madrugada, dejaron barrios devastados y familias en estado de shock.

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders anunció en X que equipos de emergencia ya están desplegados: "Tenemos personal evaluando los daños causados por los tornados de anoche y asistiendo en el terreno".

On the ground in Cave City this afternoon and thankful to see so many people taking care of one another. If you need assistance or want to help - Check out https://t.co/NoPJfjNUzG pic.twitter.com/FLDgwN5NOV