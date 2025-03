Poderoso terremoto sacude Birmania y desata el pánico en Bangkok

Un poderoso terremoto de magnitud 7,7 estremeció este viernes el centro de Birmania, con su epicentro ubicado a 17 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo, registrado a las 12:50 hora local (7:20 hora central europea) a solo 10 kilómetros de profundidad, es el más intenso a nivel mundial desde 2023.

Sus efectos se sintieron en un amplio radio, desde India y Bangladesh hasta Tailandia, Vietnam y la provincia china de Yunnan, desencadenando evacuaciones masivas y escenas de pánico, especialmente en Bangkok, la capital tailandesa.

/Inicio Código Embebido/

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand ???? (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

??43+ Workers Dead or Trapped In Bangkok Earthquake High Rise Collapse. 7 escaped, 1 confirmed dead. (Thai TV News)



??Massive Damage in Northwest Thailand



??8.2 magnitude earthquake epicenter near Mae Hong Sorn, Thailand on Myanmar border.



??Highway Bridge collapse in Chiang… https://t.co/ljxwCUSbsp pic.twitter.com/41dgg1nWya