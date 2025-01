Emocionado reencuentro con sus familias de las tres rehenes liberadas por Hamas

Abrazos interminables, besos y lágrimas de emoción marcaron el reencuentro con sus familias de las tres jóvenes rehenes liberadas por Hamas, en el comienzo del cese de hostilidades pactado con Israel.

Las primeras rehenes que entregó Hamás son tres mujeres civiles de entre 24 y 31 años. Se trata de Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher, quienes llegaron a Israel esta tarde de Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las tres jóvenes fueron entregadas a la Cruz Roja por parte de las Brigadas Al Qasam, confirmó el Ejército de Israel.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el inicio del alto el fuego, tras recibir la lista de rehenes que entregará Hamás.

Lo hizo mediante un comunicado donde señala que la tregua ha comenzado a las 11.15 hora local.

Hamás facilitó la lista de nombres de los rehenes que entregará a Israel, cuyo retraso había hecho que el alto el fuego en Gaza no entrase en vigor este domingo como estaba previsto.

Luego de la entrega de las jóvenes, las Brigadas Al-Qassam de Hamás publicaron un video de propaganda filmado hoy, que muestra a Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher recibiendo cada uno una "bolsa de regalo", que incluía un certificado y fotografías de su cautiverio, un mapa del "Estado Palestino", así como varios otros elementos de su época como rehenes en la Franja de Gaza.

/Inicio Código Embebido/

The sadistic, sick Terror organisation Hamas gave “Souvenirs” to their hostages from their time in captivity which had a “Qassam Brigade” logo on it. The bag contained difficult pictures from their time in captivity.



This sick provocation “gag” comes with a price, no worries.. https://t.co/YVGYZ6eGKR pic.twitter.com/3aj7LwDFOb