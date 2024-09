Cadena 3 llegó este domingo a Houston (Texas) para brindar una cobertura especial, a cargo del director periodístico de la emisora, Sergio Suppo, sobre el comienzo de la carrera final por la presidencia de Estados Unidos.

En dos meses, los norteamericanos sabrán si Kamala Harris, actual vicepresidenta demócrata, o Donald Trump, el exmandatario republicano, serán jefes de Estado en reemplazo de Joe Biden.

Se trata de una semana que tendrá su punto culminante el martes con el primer debate entre ambos candidatos a la Casa Blanca.

/Inicio Código Embebido/

Show de Gigantes Cadena 3 llegó a Estados Unidos para cubrir el inicio de la carrera presidencial Video

/Fin Código Embebido/

Cadena 3 también forma parte de una delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), un grupo de más de 25 empresarios cordobeses y del centro del país, que fueron acompañados por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

“Será una gran oportunidad de recoger de primera mano testimonios muy valiosos de intérpretes de la realidad norteamericana para conocer cuál será el desenlace de la carrera electoral en Estados Unidos”, dijo Suppo apenas arribado a Houston.

“Además, la cobertura servirá para tratar de entrever quién puede ser más conveniente para el futuro político y económico del gobierno de Javier Milei”, señaló.

Programa de AmCham, delegación Córdoba

Lunes 9 de septiembre (Houston)

- 15.30 (hora de EE.UU.): Reunión con el alcalde John Whitmire y equipo de Comercio Internacional de la Alcaldía de Houston.

Christopher Olson, Trade and International Affairs of the Houston City Hall.

Temario: energía y transición energética.

Martes 10 de septiembre (Houston)

- 12.00: Almuerzo y visita a TotalEnergies.

Iniciativas Mundiales. Foco en América.

Actividades en Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Apuesta en energías renovables.

- 15.30: Visita a Baker Hughes/Halliburton Technology Center/North Belt Campus (TBC).

Jueves 12 de septiembre (Washington DC)

- 10.30: Visita a The Office of Governor Wes Moore (Gobernador de Maryland) (TBC).

Viernes 13 de septiembre (Washington DC)

- 11.30: Departamento de Comercio (TBC)

Alejandra Castillo, subsecretaria de Comercio en EDA (Economic Development Administration).

Tema: Tech Hubs. Biotecnología.