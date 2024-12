Asesinaron a balazos a un poderoso CEO sanitario en el centro de Manhattan

Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana de este miércoles en pleno centro de Manhattan. El empresario recibió disparos en su pecho en la puerta del hotel Hilton, donde la empresa había convocado a una reunión con inversores.

La principal hipótesis de la policía es que se trató un ataque con la intención de matar a Thompson. El asesino no robó ninguna pertenencia ni intercambió palabra alguna con su víctima, según los reportes preliminares.

El empresario era el director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud de todo Estados Unidos. Forma parte de UnitedHealth Group, que ocupa el quinto lugar en la lista Fortune 500, ya que tiene 440.000 empleados y facturó 100.800 millones de dólares en el tercer trimestre del 2024. La aseguradora cubre a 51 millones de personas.

El asesinato ocurrió a las 6.45 aproximadamente, cuando Thompson se disponía a ingresar al Hotel Hilton, en la Sexta Avenida cerca de la calle 54. Un hombre armado, que, según informó la policía, esperaba en las inmediaciones, le disparó desde una distancia de aproximadamente seis metros, impactándolo en el pecho.

Thompson fue trasladado al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Jessica Tisch, comisionada de policía de la ciudad, aseguró que fue un “ataque descarado y dirigido”.

