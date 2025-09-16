Tragedia: falleció un ciclista de 58 años tras caer al río en Mina Clavero

Un trágico accidente enluta a la comunidad de Traslasierra: un ciclista de 58 años falleció este lunes en el Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero, horas después de perder el control de su bicicleta y caer al río desde una altura aproximada de 3 metros.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40, en el sector del puente que conecta San Lorenzo con Villa Cura Brochero, una zona popular entre deportistas y turistas por sus paisajes serranos.

Según testimonios de testigos y el informe preliminar de las autoridades, la víctima descendía en su bicicleta desde San Lorenzo hacia Villa Cura Brochero cuando, al llegar al puente, perdió el control del rodado.

La caída lo llevó a impactar violentamente contra las piedras del lecho del río, sufriendo heridas graves que le provocaron un politraumatismo severo.

Informe de Roberto Fontanari