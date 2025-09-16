En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados Notas

Tragedia: falleció un ciclista de 58 años tras caer al río en Mina Clavero

Un hombre perdió la vida en el Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero tras un accidente en bicicleta cerca del puente que une San Lorenzo y Villa Cura Brochero.

16/09/2025 | 19:43Redacción Cadena 3

FOTO: Tragedia en Traslasierra: ciclista fallece tras accidente

  1.

    Audio. Tragedia: falleció un ciclista de 58 años tras caer al río en Mina Clavero

    Informados al regreso

    Episodios

Un trágico accidente enluta a la comunidad de Traslasierra: un ciclista de 58 años falleció este lunes en el Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero, horas después de perder el control de su bicicleta y caer al río desde una altura aproximada de 3 metros.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40, en el sector del puente que conecta San Lorenzo con Villa Cura Brochero, una zona popular entre deportistas y turistas por sus paisajes serranos.

Según testimonios de testigos y el informe preliminar de las autoridades, la víctima descendía en su bicicleta desde San Lorenzo hacia Villa Cura Brochero cuando, al llegar al puente, perdió el control del rodado.

La caída lo llevó a impactar violentamente contra las piedras del lecho del río, sufriendo heridas graves que le provocaron un politraumatismo severo.

Informe de Roberto Fontanari

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Traslasierra? Un ciclista de 58 años falleció tras caer al río desde un puente.

¿Quién es la víctima? Un ciclista de 58 años que perdió el control de su bicicleta.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar el lunes alrededor de las 18.40.

¿Dónde sucedió el hecho? En el puente que conecta San Lorenzo con Villa Cura Brochero.

¿Cómo se produjo la caída? La víctima perdió el control de su bicicleta mientras descendía hacia Villa Cura Brochero.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho