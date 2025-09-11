RENAPER agiliza revisión y reposición de pasaportes en Aeropuerto de Córdoba

FOTO: Una unidad móvil facilitará la reposición de pasaportes sin necesidad de viajar

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) ha implementado una nueva medida para optimizar la atención en el Aeropuerto de Córdoba Ingeniero Ambrosio Taravella, con el objetivo de descongestionar y agilizar los trámites de revisión y reposición de pasaportes.

Esta iniciativa busca brindar una solución eficiente para los ciudadanos que requieren renovar o reponer su documento de identidad. Unidad móvil para atención ágil.

RENAPER ha dispuesto una unidad móvil de toma de trámite en el aeropuerto, destinada exclusivamente a personas que necesiten reponer su pasaporte, pero no tengan un viaje programado en el corto plazo.

Este servicio está disponible todos los días de 8 a 20 horas, ofreciendo una amplia franja horaria para facilitar el acceso. Entrega en 7 días.

Los pasaportes tramitados en esta unidad móvil serán entregados a partir de los 7 días desde la realización del trámite, garantizando un proceso rápido y eficiente.

Esta medida refuerza el compromiso de RENAPER para mejorar la accesibilidad y la calidad del servicio en una de las terminales aéreas más importantes del país. Con esta acción, el RENAPER busca no solo optimizar la atención en el Aeropuerto de Córdoba, sino también ofrecer una solución práctica para los ciudadanos, reafirmando su rol en la modernización de los servicios de identificación.