Simonian: “El Ejecutivo podrá limitar apps si afectan el transporte público”

Tras meses de intensos debates y protestas de taxistas, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves, con 28 votos a favor, dos en contra del Frente Cívico y una abstención del Partido de Izquierda, una ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify.

El concejal Martín Simonian, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, en diálogo con Cadena 3 destacó que la norma, aprobada tras largas sesiones y reuniones con choferes, elimina el cupo fijo de licencias, pero otorga al Poder Ejecutivo Municipal la facultad de establecer límites de vehículos según criterios objetivos.

“Hoy se aprobó, después de varios meses de intensos debates en la Comisión de Servicios Públicos, la ordenanza que regula a las tareas de transporte bajo las aplicaciones electrónicas”, afirmó.

El artículo 9 de la norma, según explicó, permite a la Secretaría de Movilidad definir restricciones al número de vehículos basándose en la densidad poblacional o la demanda del sistema de transporte, un modelo similar al de la Ley Provincial de Tránsito de Mendoza.

Las empresas y conductores deberán cumplir requisitos equiparables a los de taxis y remises: vehículos con antigüedad no mayor a 10 años, Inspección Técnica Vehicular (ITV) aprobada, licencia profesional D1, seguro de terceros transportado, certificado de antecedentes penales y registro en un sistema digital municipal.

“Deberán inscribirse en un registro digital para que la Municipalidad tenga los datos del propietario, el chofer y el vehículo”, detalló Simonian, quien aclaró que la libreta digital, ya utilizada para taxis y remises, se ampliará para incluir a las plataformas electrónicas.

La ordenanza también establece un límite de 12 horas diarias de trabajo por vehículo para proteger la salud de los conductores.

En casos de uso compartido, como un auto utilizado por dos personas, la libreta digital controlará que no se exceda este límite.

Además, los vehículos deberán estar identificados, aunque la forma se definirá en la reglamentación.

Para evitar la competencia desleal, la norma fija un valor mínimo de viaje equivalente al boleto de transporte urbano (actualmente $1.800), junto con tarifas dinámicas que deberán informarse al usuario antes del trayecto.

Simonian subrayó que el objetivo es proteger el sistema de transporte público y evitar que las plataformas saturen el mercado.

“Si el sistema de aplicaciones pone en crisis el transporte público o afecta a los taxis, el Ejecutivo podrá regular la cantidad de vehículos”, explicó, desmintiendo proyecciones como los 20.000 conductores reportados por Uber, ya que muchos solo realizan viajes esporádicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Reacciones y próximos pasos

La aprobación desató protestas de taxistas, quienes consideran que las aplicaciones representan una amenaza para su actividad.

Simonian defendió la norma, destacando el apoyo municipal a los taxistas mediante beneficios como la eliminación de costos por transferencia de patentes y prórrogas para renovar vehículos.

“No estamos a favor de un sector y en contra de otro; regulamos un nuevo fenómeno, como nos pidió el Tribunal Superior de Justicia”, afirmó, refiriéndose a la judicialización iniciada en 2018.

La ordenanza entrará en vigencia tras su promulgación por el intendente, y los equipos técnicos ya trabajan en la reglamentación.

Además, se mantiene una mesa de diálogo con los taxistas para abordar sus demandas, incluyendo posibles ajustes en la carga impositiva.

La norma busca equilibrar la modernización del transporte con la sostenibilidad de todos los actores involucrados, en un contexto de alta tensión en el sector.

Entrevista de "Informados al Regreso"