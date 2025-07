Qué consecuencias podría tener la disolución de Vialidad Nacional

Ricardo Stoddart, quien se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, compartió con Cadena 3 su opinión sobre la reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. En una entrevista, Stoddart consideró que esta decisión era previsible y la describió como "una muerte ya anunciada de hace un tiempo".

El exfuncionario argumentó a favor de la concentración y eficientización de organismos estatales, sosteniendo que "aquellos organismos que tengan funcionamientos similares o que reproduzcan algunas estructuras que no tienen demasiado sentido, yo estoy a favor".

Recordó la disolución del OCOVI durante la administración de Mauricio Macri, un movimiento que permitió integrar funciones en una estructura más eficiente.

No obstante, Stoddart advirtió que la disolución de Vialidad Nacional no erradicará la corrupción en la obra pública. "Con la disolución de Vialidad Nacional, ¿se acaba la corrupción en la obra pública en la República Argentina? Yo te soy sincero y te digo que no", enfatizó.

Respecto a la gestión actual, Stoddart criticó la ausencia de un plan integral para la infraestructura vial. "Lo que veo de esta gestión es que si creen que van a resolver el problema de la obra pública disolviendo Vialidad, yo creo que le están errando feo", afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de que las provincias no asuman la carga del mantenimiento de rutas nacionales, advirtiendo que "el mantenimiento es muy costoso y la obra nueva es muy costosa". Explicó que "es difícil que las provincias puedan hacerse cargo de rutas nacionales porque el mantenimiento es muy costoso".

En relación al control de las rutas, Stoddart mencionó que Gendarmería siempre ha tenido un papel relevante y que su intervención podría ser beneficiosa. "Gendarmería puede hacerlo bien, tiene control de policía en las rutas, puede hacer, puede parar el tránsito", concluyó.

Entrevista de Informados al regreso