Por qué siguen faltando chapas de patentes en Argentina

FOTO: Sebastián Parra: La falta de chapas y el futuro del mercado automotor en Argentina

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Autos de Acara, Sebastián Parra, abordó en diálogo con Cadena 3 la problemática actual de la falta de chapas patentes en Argentina.

"No tenemos un interlocutor con dirección nacional que nos diga cuál es la problemática y por qué no se resuelve", explicó Parra, haciendo referencia a la incertidumbre en torno a la entrega de chapas. A pesar de los rumores sobre una posible normalización, la situación persiste, con muchos vehículos circulando sin sus chapas oficiales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Parra aclaró que los registros siguen funcionando normalmente y que el gobierno lanzó el Registro Único Digital (RUNA), que permitirá a las concesionarias entregar chapas y realizar patentamientos. Sin embargo, aún no hay información concreta sobre su implementación.

En cuanto al mercado automotor, Parra destacó que se estima un crecimiento del 25% en patentamientos para agosto de este año. "La realidad es que el mercado sigue traccionando porque hay más oferta de productos", afirmó, señalando que los clientes continúan confiando en los créditos UBA y planes de ahorro.

El equilibrio en la proporción de vehículos nacionales e importados se ha alterado, con un 50% de cada uno. Además, el gobierno lanzó una exhibición para autos híbridos y eléctricos, lo que podría atraer un 8% del mercado. "Esto dinamiza un segmento del mercado que busca vehículos tecnológicos", comentó Parra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre los vehículos chinos, Parra destacó su competitividad en precios y tecnología. "El vehículo chino está liderando en el mundo la tendencia del vehículo eléctrico", señaló. La marca BYD, que desembarcará en Argentina, ofrece precios competitivos y la posibilidad de reservar autos con una pequeña cuota inicial.

Parra concluyó que la llegada de BYD y su tecnología abre nuevas oportunidades para el mercado automotor argentino, con un enfoque en la electromovilidad y biocombustibles. "Estamos en un proceso de introducción de estos productos y su tecnología", finalizó.

Entrevista de Informados al regreso