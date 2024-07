Mendoza oficializó el cobro a extranjeros que se atiendan en hospitales públicos

El Gobierno de Mendoza oficializó el cobro a extranjeros en tránsito y con residencia provisoria que se atiendan en hospitales públicos de la provincia.

Se trata de la segunda provincia que toma esta decisión, la primera fue Salta y las autoridades informaron que la atención médica se redujo un 90%.

De acuerdo al Decreto N° 1266, "se considerará 'no residentes' a los pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios, conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Migraciones N° 25.871.

En estos casos, los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen.

Para ello, podrá requerir la emisión del correspondiente comprobante de atención y de pago, a fin de que el interesado pueda gestionar y tramitar el reembolso ante la entidad correspondiente".

La medida no contempla las urgencias. "Los extranjeros que se tienen que atender con consultas programadas, es decir, que no tenga riesgo de vida, van a tener que pagar y se llevarán un recibo para que en su país le devuelvan el monto. Esta medida no comprende a las urgencias", aclaró el ministro de Salud local, Rodolfo Montero.

La doctora Ana Correa, directora del Ente de Recuperación, en diálogo con Cadena 3 explicó que el objetivo es “unificar los procesos administrativos y hacerlos más eficientes”.

Además, agregó que buscan “hacer que esta recaudación sea más eficiente y vuelva al sistema de salud de forma más progresiva”.

El nuevo sistema, denominado Ente de Recuperación de Fondos, tiene como propósito que los pacientes con cobertura paguen por sus atenciones en hospitales públicos, así como también cobrar a los extranjeros que reciben atención.

De este modo, la provincia anunció que los extranjeros deberán pagar para atenderse en hospitales públicos con la idea de apaliar gastos e insumos.

Como ocurre en Salta, las autoridades informaron que los médicos atenderán al paciente y luego el hospital emitirá un resumen de las prestaciones y gastos realizados.

Este último fue creado en julio y “será encargado de emitir una factura definitiva con fuerza de título ejecutivo para recuperar la percepción de los gastos en el menor tiempo posible”.

Sobre la situación en Salta, la primera provincia en efectivizar la medida, las autoridades indicaron que bajó el 90% la atención de chilenos, paraguayos y bolivianos en los hospitales.

Según detallaron, de tener tres mil pacientes por mes, ahora solo atienden a 60 extranjeros.

Informe de Laura Carbonari