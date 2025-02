La Legislatura de Córdoba sesionó, pero no se debatió el impuesto inmobiliario

La Legislatura provincial puso este miércoles en marcha su año parlamentario, con los aumentos de impuestos como tema principal. Sin embargo, no se llegó a debatir.

Walter Nostrala, presidente del bloque Frente Cívico, expresó su descontento en Cadena 3: “El dato es que ingresaron 3 proyectos, pero el oficialismo no permitió el debate, no dejó que la oposición pueda expresarse en estos temas que son tan importantes hoy para los cordobeses. Así que lamentablemente no se pudo debatir, no se pudo hablar adentro del recinto, porque el oficialismo no quiere escuchar la crítica”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nos pareció brutal este aumento que impone el gobernador Llaryora. Estamos viendo que los cordobeses estamos pagando las consecuencias de la fiesta de este gobierno", agregó. Nostrala criticó el gasto del gobierno provincial en publicidad y viajes, y aseguró que "no es justo que los cordobeses, en una situación tan delicada, tengan que enfrentar este impuesto inmobiliario brutal".

Por su parte, Miguel Siciliano presidente del bloque oficialista, defendió la postura del gobierno provincial, afirmando que "lo que la oposición no dice es que no es serio". Aseguró que él quiere discutir el tema impuestos, pero llevarlo a una cuestión de fondo: “Discutamos el sistema impositivo, pero discutámoslo de verdad. Y discutamos, ¿quién va a cobrar los impuestos en las tazas en la Argentina? Y ¿qué servicio va a prestar a cambio de cobrarlos? Esto es lo que hay que discutir si de verdad queremos darle solución al problema”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador destacó que de cada 10 pesos que los cordobeses pagan en impuestos, 7 se van al gobierno nacional: “No hacen rutas, no hacen obras, no mandan la plata para el incentivo docente. Nos deben la plata de la caja de jubilaciones que todavía no nos enviaron, no hacen los aportes de salud, de educación, no hacen los aportes en seguridad, nos deben un billón, billón con B, un billón de pesos”.

En sesión también se presentó un proyecto para eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta iniciativa pretendía que los diputados y senadores nacionales por Córdoba discutan la derogación de este sistema electoral vigente desde 2011, lo cual generó controversia. La oposición argumentó que este tema debe ser tratado a nivel nacional, lo que llevó a que no se habilitara el debate en la Legislatura.

Esto despertó críticas de parte de Siciliano, quien apuntó a Luis Juez y Rodrigo De Loredo, a quienes acusó de votar "a favor de mantener los gastos de política", ya que las PASO "le cuestan 200 millones a todos los argentinos".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Miguel Siciliano, sobre el debate de la eliminación de las PASO

Informe de Jorge Mercado.