Incertidumbre judicial en Córdoba por la investigación a Mosquera y funcionarios

La Justicia de Córdoba vive momentos de incertidumbre en el desprendimiento de la investigación del crimen del joven Blas Correas, en el que fueron condenados once policías, dos de ellos a prisión perpetua.

En el fallo se solicitó una investigación al ex ministro de Seguridad Alfredo Mosquera, al ex comisario Gonzalo Cumplido, a la actual jefe de Policía Liliana Zárate Belleti y al ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Lucas Mezzano.

El fiscal José Mana derivó el expediente para la investigación al Fuero Anticorrupción, pero desde el mismo, a través del fiscal Franco Mondino, consideraron que no corresponde investigar a los funcionarios que intervinieron en la causa y devolvieron el documento a la fiscalía de origen.

El exministro de Seguridad de Córdoba y actual legislador provincial, Alfonso Mosquera, solicitó una licencia de 90 días para ponerse a disposición de la Justicia, que ahora lo investigará por el supuesto uso irregular de un vehículo que fue cedido en su momento al excomisario Gonzalo Cumplido.

Mosquera dijo en su momento que quería afrontarlo como un ciudadano común y que no deseaba tener privilegios.

"La gente piensa que los legisladores tienen privilegios y no quiero tener ninguno. Me quiero defender con dignidad ante la ignominia", declaró.

El legislador se puso a disposición de la Justicia y negó haber cometido un delito. Concurrió a Tribunales II en barrio Observatorio en compañía de su abogado a la fiscalía de Mana.

Esta nueva investigación fue solicitada por los jueces de la Cámara Octava del Crimen durante el juicio que se finalizó el mes pasado y que determinó las condenas perpetuas para los dos policías que dispararon al auto en el que iba Blas Correas, y a otros nueve colegas por encubrimiento y falso testimonio.

Informe de Francisco Centeno.