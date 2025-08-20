Imputan a directores del PAMI por desobedecer orden judicial en Mendoza

Un nuevo capítulo sacude al PAMI en Mendoza, donde los representantes legales de los jubilados consiguen la imputación del director nacional, Esteban Leguizamo, y del titular de la obra social en la provincia, David Litvinchuk.

Ambos funcionarios comparecieron esta mañana ante la jueza María Laura Marisi en tribunales federales, tras desobedecer una medida cautelar que los obligaba a entregar medicamentos gratuitos a los jubilados.

La justicia federal había dictado esta medida en diciembre, exigiendo al PAMI retrotraer su decisión y cumplir con la entrega de insumos a los afiliados. Sin embargo, se señala que los funcionarios ignoraron esta orden y mantuvieron la restricción nacional.

Las autoridades del PAMI enfrentan, además, multas diarias que se aplican de forma personal desde mayo, acumulando ya 70 millones de pesos en sanciones por no cumplir con el amparo dictado a favor de los jubilados por el juez Pablo Quirós. Estas sanciones aún no han sido ejecutadas.

La audiencia de hoy se realizó a solicitud de los representantes de Jibupenk, quienes pidieron que la imputación quedara firme. La fiscal Alejandra Obregón, encargada de la investigación, accedió a la solicitud y citó a declarar a ambos funcionarios, uno desde Buenos Aires de manera virtual y el otro de forma presencial.

La jefatura del PAMI y la fiscalía deben presentar pruebas en un plazo de 45 días. Por el momento, los dos funcionarios de Javier Milei están imputados en Mendoza por desobedecer a la justicia federal.

Informe de Laura Carbonari.