Historiador apoyó la idea de Capital Humano de cambiar la medición de la pobreza

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que el Gobierno avanza en un nuevo sistema de medición de la pobreza, denominado Índice de Capital Humano.

Este nuevo enfoque busca ir más allá de la medición tradicional basada en ingresos, que actualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y abordar una pobreza estructural que no se refleja adecuadamente en las estadísticas actuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El historiador y profesor Jorge Ossona, en diálogo con Cadena 3, opinó este jueves: "En principio, me parece una buena idea". Además, criticó la metodología actual del INDEC, que considera "obsoleta".

Ossona señaló: "Hablar de pobreza es hablar de un conjunto demasiado complejo y de que una medición más amplia es necesaria para reflejar la realidad actual de la sociedad argentina, donde la mitad está en la pobreza".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El académico también mencionó que "la cuestión alimentaria no pasa tanto por si se come o no", sino por "la calidad de la nutrición".

En cuanto a infraestructura, el historiador señaló que "hay barrios que no tienen recolección de residuos" y que "está todo mal", lo que requiere un enfoque multidimensional en la medición de la pobreza.

Sobre la propuesta del Gobierno, Ossona advirtió que "el problema es cómo se hace". Aseguró que la actualización de la medición es necesaria, pero enfatizó que "esto requiere de una colaboración entre las autoridades nacionales y provinciales".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, destacó que la informalidad laboral complica aun más la situación, ya que "hay un 60% de la economía" en negro.

El investigador concluyó: "Hay muchos pobres que tienen ingresos mayores que un profesional de clase media, pero que siguen viviendo en condiciones precarias".

Entrevista de "Informados, al regreso".