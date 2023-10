En el marco del Congreso IDEA celebrado en Mar del Plata, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, ofreció declaraciones a Cadena 3 y medios de prensa presentes sobre la ausencia de referentes políticos como Javier Milei y Sergio Massa en el evento, además de abordar el escándalo en torno al caso del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Funes de Rioja destacó la importancia de este encuentro empresarial en un momento coyuntural para la política argentina, marcado por los dos debates presidenciales. "Es evidente que las fechas son complicadas por los dos debates presidenciales, pero de cualquier manera me parece que esta es una convocatoria muy importante. La visión empresaria se conjuga con pocos eventos de esta trascendencia durante el año", expresó el presidente de la UIA.

Ante la pregunta sobre el impacto que podrían tener los recientes acontecimientos políticos en las elecciones, Funes de Rioja subrayó la importancia de que la decisión final reside en el pueblo argentino y no en los empresarios. "Me convocan como empresario o dirigente empresario, no como ciudadano. Y como ciudadano no opino", afirmó.

Sin embargo, Funes de Rioja destacó la importancia de la ética en la función pública como un elemento fundamental para el desarrollo del país. "Lo que digo es que Argentina también necesita que además de desburocratizar, justificar, también haya una ética en la función pública que sea incuestionable, incuestionable, porque sólo así se respeta la autoridad y nosotros necesitamos respeto a la autoridad", concluyó el presidente de la UIA.

Informe de Adrián Simioni