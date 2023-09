Emilio Ocampo, el "halcón dolarizador" que cerraría el BCRA si Milei es electo

En un sorprendente giro en la política argentina, Emilio Ocampo, conocido como el "Halcón Dolarizador", ha emergido como una figura clave en el equipo técnico de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza. Ocampo, profesor de Finanzas e Historia en el CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influyente think tank estadounidense, es coautor del libro "Dolarización, una solución para la Argentina," que podría tener un impacto significativo en la política monetaria del país.

El libro, escrito en colaboración con Nicolás Cachanosky, ofrece una propuesta audaz para resolver los problemas económicos que enfrenta Argentina, centrándose en la dolarización como una posible solución. No solo analiza la historia inflacionaria del país, sino que también examina la experiencia de otras naciones que han optado por abandonar su moneda nacional en favor del dólar estadounidense.

Ocampo y Cachanosky argumentan que una vez que el Estado emite papel moneda, es difícil suprimirlo, ya que implica renunciar al poder de emitir empréstitos ilimitados y ejercer un control absoluto sobre la economía. Su libro defiende la idea de que la dolarización podría ser la clave para estabilizar la economía argentina y promover el crecimiento sostenible.

El actual sistema financiero argentino es bimonetario, utilizando el peso para transacciones diarias y el dólar como reserva de valor. Esta dualidad monetaria presenta desafíos significativos para la formulación de políticas públicas, limitando la eficacia de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, así como restringiendo el desarrollo del mercado de capitales nacional. Además, genera una creciente demanda de dólares que va más allá de las necesidades básicas de producción y consumo, lo que contribuye a un crecimiento económico más lento y ciclos económicos más pronunciados.

La Argentina ha tenido experiencias previas de dolarización, la más notable siendo la época de la convertibilidad. Sin embargo, llevar a cabo una dolarización en la actualidad, dadas las reservas limitadas en las arcas del Banco Central, podría llevar el tipo de cambio a niveles nunca antes vistos, estimándose un valor mínimo de 2280 pesos por dólar. Considerando las deudas indexadas y otros activos denominados en moneda local, la conversión podría incluso alcanzar casi los 10.000 pesos por dólar, lo que plantea desafíos significativos para cualquier intento de implementar una política de este tipo.

La incorporación de Emilio Ocampo al equipo de La Libertad Avanza ha generado un intenso debate sobre las posibles implicaciones de la dolarización en Argentina. Mientras algunos ven esta propuesta como una oportunidad para estabilizar la economía, otros expresan preocupaciones sobre sus posibles consecuencias a corto y largo plazo. A medida que se acercan las elecciones, la discusión sobre la dolarización y el papel de Ocampo en un posible gobierno de Milei promete ser un tema central en la agenda política del país.