Bullrich criticó a Massa por la foto con radicales: "Quiere sacar una ventajita"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó este martes al ministro de Economía, Sergio Massa, por la foto que se sacó con los gobernadores radicales del norte. "Es el vivo que quiere tratar de sacar una ventajita, estamos cansados", criticó la dirigente del PRO.

Además, Bullrich cuestionó las últimas medidas económicas del candidato presidencial de Unión por la Patria para paliar el impacto de la devaluación en medio de la campaña.

"Estamos hartos de la fiesta de Massa que se gasta la plata de la gente para hacer campaña. Basta de gastarse la plata para hacer campaña, es el peor ministro de Economía que hemos tenido, nos llevó a la inflación y nos dejó devastados", afirmó en diálogo con la prensa en Lanús.

Las declaraciones de la exministra de Seguridad se dieron cuando encabezó una recorrida por el partido del sur del conurbano, junto al candidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti y al postulante a la intendencia de Lanús, Diego Kravetz.

Luego del recorrido, Bullrich se metió en la polémica por los elogios de Massa a los gobernadores radicales de Jujuy y Corrientes, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, lo que reavivó la interna en Juntos por el Cambio.

"La foto del domingo fue una picardía de Massa, era un acto institucional de gobernadores que hace tiempo vienen trabajando para tener distintos tipos de energía para la producción del Norte Grande. Él fue al acto y quiso hacer un acto proselitista, algo que no se hace, no era para decir 'me llevo dos ministros radicales'", expresó la expresidenta del PRO en uso de licencia.

Massa estuvo el domingo en Salta, donde habló de "queridos amigos", en referencia a los gobernadores que lo acompañaban. En ese acto, prometió que si gana las elecciones llamará a un gobierno de "unidad nacional" en el que incluirá a ministros radicales.

Junto a Patricia Bullrich, Gerardo Morales ratificó la permanencia de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. "Soy un soldado que está trabajando con Patricia", dijo el presidente de la UCR para despejar las dudas sobre una posible ruptura con el frente opositor.

En ese sentido, Bullrich dijo que el gobernador Morales le respondió a Massa diciéndole que "ni por casualidad" sería funcionario de su gobierno y que apoya a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio.

"Massa las picardías guardatelas", expresó la exministra de Seguridad. A su vez, defendió al mandatario provincial de las críticas de algunos sectores de la oposición.

"Ir a un acto y que un funcionario haga politiquería no es culpa del que va, es la mala práctica política del que lo hace. Estuve en Jujuy y Morales lo aclaró: 'Estoy cien por ciento en la campaña, soy soldado de Bullrich y estoy en este momento para acompañarla Massa es el pícaro, el vivo que quiere tratar de sacar una ventajita, estamos cansados de las ventajitas en Argentina", sentenció.