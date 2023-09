Cornejo celebró el triunfo y pidió votar a Bullrich: “Hagamos un cambio seguro”

El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró este domingo a la noche su triunfo en los comicios provinciales y les pidió a los argentinos que voten por Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que lo acompañó en el escenario.

"Elegido el gobierno provincial, queremos pedirles a los mendocinos, pero también a los argentinos, que hagamos un cambio seguro, un cambio sostenido de la Argentina, para que no estemos en vaivenes, subidas y bajadas, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo", expresó Cornejo.

“Por eso, es que estamos desde aquí, desde Mendoza, pidiéndoles el voto para la fórmula de Patricia Bullrich, presidente, y Luis Petri, mendocino, vicepresidente", añadió.

"Acá hay un equipo para gobernar la Argentina. Hay un equipo que puede sacar adelante al país. No sólo con bronca vamos a sacar adelante al país. Lo vamos a sacar con ideas, con proyectos", agregó Cornejo.

Además, aseguró que acompañará a Bullrich y a Petri "a todos los lugares que sea posible para transmitir" el mensaje de Juntos por el Cambio: "Necesitamos a Patricia Bullrich presidenta del país".

Mensaje a los mendocinos

Cornejo se subió al escenario pasadas las 21.30 e inició un discurso reflexionando su regreso a la Gobernación provincial: "Me llena de orgullo, pero me genera compromiso, mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo, para el que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que, sin duda alguna, me sobrepasa a mí".

Y agregó: "Vamos a poner todo de nosotros, todo para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que, con mucho esfuerzo, muchísima gente con el liderazgo del Gobierno provincial tenemos en Mendoza".

Las palabras de Casado y Suárez

Por su parte, la vicegobernadora electa, Hebe Casado, pronunció un breve discurso en el que llenó de flores a Cornejo y apuntó contra Omar De Marchi, ex PRO y rival en los comicios de este domingo: "A cada uno de los mendocinos, esto es gracias a Alfredo Cornejo, que es un estadista, es una persona que ve más allá que el resto de nosotros y, por eso, lo acompañé".

"Quiero agradecerle a Patricia (Bullrich) por la confianza, porque, a pesar de todos los palos en las ruedas que me puso De Marchi, estoy acá. Un saludo enorme para De Marchi. Muchas gracias", disparó Casado.

En tanto, el mandatario saliente, Rodolfo Suárez, también floreó a Cornejo: "Han elegido el mejor gobernador que puede tener la provincia de Mendoza".