El intendente de Embalse habló sobre la licitación de las unidades turísticas

El Gobierno nacional anunció que las Unidades Turísticas de Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba), emblemas del turismo social, serán licitadas para su venta o concesión.

Según fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, la próxima semana se concretará la transferencia de ambos complejos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que ya los inspeccionó y que decidirá su futuro. “Son lugares muy importantes”, destacaron desde la Secretaría, dejando en claro que el proceso busca una solución definitiva para estos espacios históricos.

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, en diálogo con Cadena 3 compartió su visión sobre la medida. “Hay que ver qué quiere hacer la AABE. Hoy tenemos casi 700 hectáreas sobre el lago, la mayoría abandonadas hace años. Solo dos hoteles funcionan. En verano intentamos que fueran autosustentables, pero no dio resultado”, admitió.

Rivarola reveló que esta semana viajará a Buenos Aires tras hablar con Daniel Scioli, titular de Turismo, para presentar un proyecto: “Quiero que el Hotel Uno, que está al 82% y podría ser de cuatro estrellas con energía solar, pase a manos locales, junto con el polideportivo y parte de la costa. Los otros hoteles están destruidos, llenos de yuyos, sin cañerías, y las playas venidas abajo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El intendente expresó su preocupación por el impacto social. “Quedaron muchas familias sin trabajo. Hay 70 personas del Ministerio de Turismo que mantienen parques y oficinas, pero no alcanza. Siempre fuimos dependientes del Estado nacional. Cambian los gobiernos, vienen concesionarias por tres meses y después largan a la gente. Necesitamos una definición”, insistió.

Rivarola también mencionó gestiones para que el polideportivo pase a la Municipalidad “ya me dieron el OK en AABE” y no descartó que parte del complejo pueda transferirse a la Provincia como compensación de deudas de Nación.

“Socialmente, esto es una necesidad. El polideportivo está cerrado y los chicos hacen deporte a orillas del lago. Queremos trabajar en conjunto para que sea lo mejor para todos”, subrayó.

Desde la Secretaría, aseguran que la licitación abrirá oportunidades de inversión privada, aunque el destino final venta o concesión dependerá de la AABE. Mientras tanto, en Embalse y Chapadmalal, la expectativa crece ante un cambio que podría transformar para siempre estos íconos del turismo argentino.

Entrevista de "Informados al Regreso"