Crisis educativa en Santa Cruz: más de 40 días sin clases por paro docente

El ciclo lectivo 2025 en Santa Cruz atraviesa una crisis profunda, con más de 40 días sin clases debido a paros docentes liderados por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC).

En el último mes, los maestros realizaron 10 días de huelga, y el reciente Congreso Provincial de ADOFAC resolvió sumar dos jornadas más este jueves y viernes, totalizando 12 días en un mes.

Si el gobierno aplica descuentos salariales por las medidas de fuerza, como ya anticipó, ADOSAC amenaza con un nuevo paro de 48 horas la próxima semana.

El principal reclamo del gremio es la reapertura de paritarias para discutir un aumento salarial que supere la canasta básica total de la Patagonia, estimada en $1.507.077 según la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Actualmente, el cargo testigo docente percibe poco más de $1.000.000, ubicándose por debajo de la línea de pobreza.

A esto se suman demandas históricas, como el pago del título docente en el segundo cargo y mejoras en las condiciones laborales.

ADOSAC también denuncia el incumplimiento de la Ley Provincial de Educación Nº 3305, que establece un mínimo del 25% del presupuesto para educación, pero en el último ejercicio solo se ejecutó el 22,16%.

Esto se traduce en escuelas con infraestructura precaria, donde las clases se suspenden frecuentemente por problemas de calefacción, filtraciones o falta de servicios básicos.

Desde el gobierno provincial, liderado por Claudio Vidal, se defiende la política salarial, destacando que los docentes recibieron los mayores aumentos en 2025, con salarios que cubren el 92,56% de la canasta básica, frente al 58,5% en 2023 bajo la gestión anterior.

El Ejecutivo también subraya esfuerzos para reparar escuelas y critica los paros, argumentando que el diálogo debe darse con los chicos en las aulas. Sin embargo, la conciliación obligatoria no logró resultados, y las tensiones persisten.

El conflicto, que data de 2007, ha generado un impacto significativo en los estudiantes. Según un estudio de la Journal of Labor Economics, la exposición a paros docentes en Argentina reduce los ingresos laborales futuros de los alumnos en un 3,2% para hombres y 1,9% para mujeres, además de aumentar el desempleo y disminuir el nivel de habilidades en sus ocupaciones.

En Santa Cruz, la situación se agrava por la pobreza: el 62,9% de los escolares viven bajo la línea de pobreza, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Con 33 jornadas de paro acumuladas en 2025, según el gobierno, y una adhesión del 80% en las últimas medidas de fuerza, según ADOSAC, la educación pública en Santa Cruz sigue en un punto muerto.

Informe de Mirtha Espina