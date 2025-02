Bomberos controlaron el incendio en la Torre Ángela: un herido

El incendio en la Torre Ángela, ubicada en el centro de Córdoba, fue controlado por los bomberos, quienes realizan un barrido desde el último piso hasta el primero para evaluar los daños causados por el siniestro.

El fuego se originó en el piso 28 y afectó a diez pisos más abajo. Según el informe policial, dos vecinas de 19 y 20 años fueron asistidas por el Servicio de Emergencia 107 debido a inhalación de monóxido de carbono.

Además, un hombre de 40 años fue trasladado al Instituto de Quemados con quemaduras en el rostro y brazos. El departamento donde se inició el incendio tenía una mascota, un perro, que lamentablemente falleció durante el incidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las causas del incendio aún están siendo evaluadas. Hasta el momento, no se reportan consecuencias mayores, aunque el servicio de emergencia permanece cortado en la calle 27 de abril a la altura de calle Belgrano.

El titular de Salud de la municipalidad, Ariel Aleksandroff, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se encuentran en el lugar para brindar apoyo y seguimiento a la situación. Los bomberos han culminado su trabajo, y se espera más información en las próximas horas.

La palabra de los vecinos: "Estoy en shock"

Juan, un vecino de la Torre Ángela, compartió a Cadena 3 con gran preocupación su experiencia tras el incendio ocurrido en su edificio, que provocó la evacuación de varios departamentos.

"Empecé a sentir olor a quemado, mi hermano también. Fue todo muy repentino. Nos llamaron y abrimos la puerta, y estaba todo lleno de humo, de agua, de todo". Con voz entrecortada, contó cómo, al percatarse de la situación, comenzaron a descender por las escaleras, sin saber la magnitud del incendio que se estaba desarrollando en su edificio.

El vecino afirmó que no tenían información sobre el estado de su departamento ni de los demás residentes del edificio, y que se encontraba completamente en shock. "No sabemos nada. O sea, no sabemos cómo está nuestro departamento, lo de los vecinos, nada", dijo.

Otro residente, comentó que la alarma contra incendios "sonó hasta el piso 16" y después "para arriba no se escuchaba porque estaban todas las puertas cerradas".

Informe de Fran Reale y Jorge Mercado.