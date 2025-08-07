Ángel Rossi: "La falta de delicadeza con vulnerables es decadencia y miseria"

FOTO: Ángel Rossi:“A pesar de las penurias, nuestro pueblo no afloja la fe ni la esperanza"

La parroquia de San Cayetano en barrio Altamira fue escenario de una multitudinaria celebración en honor al patrono del pan y el trabajo, donde miles de fieles se reunieron para rezar y reflexionar en un contexto de crecientes dificultades económicas.

La procesión, que recorrió 15 cuadras por los barrios Altamira, fue seguida por una misa presidida por el arzobispo Ángel Rossi, quien destacó la fortaleza de la comunidad: “A pesar de las penurias, nuestro pueblo no afloja la fe ni la esperanza; son verdaderos maestros”.

En diálogo con Cadena 3, Rossi se refirió a las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, quien calificó como una injusticia social las leyes vetadas por el presidente Javier Milei.

“Totalmente de acuerdo. Qué triste, qué cosa más triste. Cuando se falta el respeto, cuando se falta delicadeza con los vulnerables, estamos en nivel de decadencia y de miserabilidad”, expresó con contundencia el cardenal.

Sus palabras resonaron entre los asistentes, muchos de los cuales acudieron a pedir por trabajo y sustento, reflejando las carencias del momento.

La jornada, marcada por la solidaridad, incluyó la entrega de pan y chocolate caliente, además de la recolección de alimentos y ropa para el servicio social de la parroquia en calle Río Paraná 1249.

La comunidad, unida en la fe, reafirmó su compromiso con los más necesitados, haciendo eco del mensaje de esperanza y justicia social que San Cayetano representa.

Informe de Jorge Mercado