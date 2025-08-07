Analista asigna a LLA “altas chances” de ganar en la provincia de Buenos Aires

A horas del cierre de las alianzas para las elecciones legislativas, el analista político Lucas Romero, titular de la consultora Sinopsis, dijo este jueves que La Libertad Avanza (LLA) tiene “altas chances de ganar” los comicios en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país.

En diálogo con Cadena 3, Romero señaló que la alianza entre libertarios y el PRO puede imponerse tanto en la votación para elegir a legisladores provinciales, que se realizará el 7 de septiembre por la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones, como en la contienda nacional del 26 de octubre.

De todos modos, señaló que los voceros mileístas dirán que pierden con la finalidad de “captar el voto útil antikirchnerista”.

“El peronismo no ha ganado las últimas cuatro elecciones”, concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, Romero señaló que, desde 2023, el sistema de representación en Argentina está en plena reconfiguración. “Es difícil establecer dónde arranca el oficialismo y dónde termina”, destacó, aludiendo al impacto del triunfo de Javier Milei.

El analista consideró que el resultado electoral de 2023 ha sido “disfuncional” para el sistema político. “Milei ya ha firmado 78 decretos de necesidad de urgencia (DNU), igualando a Cristina Kirchner en ocho años y superando a Macri”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También mencionó que Milei ha logrado la menor cantidad de leyes aprobadas en su primer año, con sólo 44 normas. “Esto refleja que el sistema político no está funcionando como debería”, afirmó.

En cuanto al PRO, Romero sostuvo que el partido ha perdido dominancia y se encuentra en una situación de sumisión ante La Libertad Avanza. “Milei quiere reemplazar al PRO como líder de ese sector social”, aseguró.

Entrevista de “Informados, al regreso”.