Política y Economía

Milei abrió la campaña en Buenos Aires con un provocador mensaje: "Nunca Más"

El Presidente generó polémica al utilizar la frase atribuida a Abuelas de Plaza de Mayo en un acto electoral. La expresión, vinculada a la memoria de las víctimas de la dictadura, desató críticas en redes sociales.

07/08/2025 | 15:39Redacción Cadena 3

FOTO: Controversia por el uso de "Nunca Más" en la campaña electoral de Milei

El presidente Javier Milei generó una fuerte controversia al utilizar la expresión "Nunca Más" para referirse al kirchnerismo durante la presentación de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires

El acto, realizado en un terreno baldío del asentamiento Las Achiras, en Villa Celina, La Matanza, contó con la presencia de su hermana Karina Milei, el armador político Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, jefe de Pro en la provincia, quienes sellaron la alianza entre libertarios y macristas. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la foto que difundió el partido del oficialismo nacional también aparecen Sebastián Pareja, armador de los Milei en Buenos Aires, y Cristian Ritondo, jefe de Pro en el terruño bonaerense, quienes se encargaron de cerrar el acuerdo para que macristas y libertarios confluyan en la competencia de septiembre.

Milei estuvo media hora y charló con vecinos, sacandose selfies y fue escoltado por el cineasta personal del mandatario, Santiago Oria, que ocupa un cargo de director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La frase se convirtió en tendencia en Argentina, con usuarios y figuras públicas repudiando su uso por considerarlo una apropiación indebida de un símbolo asociado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

En el evento, los candidatos, vestidos con buzos violetas, posaron en el corazón de La Matanza, bastión peronista. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También destacaron en el lanzamiento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará la boleta de senadores nacionales en la Capital para las elecciones de octubre, y José Luis Espert, principal apuesta de Milei para liderar la lista de diputados nacionales.

Lectura rápida

¿Qué controversia generó Javier Milei?
Utilizó la expresión "Nunca Más" para referirse al kirchnerismo en un acto electoral.

¿Quiénes estuvieron presentes en el acto?
Estuvieron Karina Milei, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo.

¿Cuándo se realizó el evento?
El evento tuvo lugar el 7 de septiembre.

¿Dónde se llevó a cabo el acto?
En un terreno baldío del asentamiento Las Achiras, en Villa Celina, La Matanza.

¿Por qué se generó indignación?
Se consideró que Milei hizo una apropiación indebida de un símbolo ligado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

