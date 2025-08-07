Milei abrió la campaña en Buenos Aires con un provocador mensaje: "Nunca Más"

FOTO: Controversia por el uso de "Nunca Más" en la campaña electoral de Milei

El presidente Javier Milei generó una fuerte controversia al utilizar la expresión "Nunca Más" para referirse al kirchnerismo durante la presentación de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

El acto, realizado en un terreno baldío del asentamiento Las Achiras, en Villa Celina, La Matanza, contó con la presencia de su hermana Karina Milei, el armador político Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, jefe de Pro en la provincia, quienes sellaron la alianza entre libertarios y macristas.

En la foto que difundió el partido del oficialismo nacional también aparecen Sebastián Pareja, armador de los Milei en Buenos Aires, y Cristian Ritondo, jefe de Pro en el terruño bonaerense, quienes se encargaron de cerrar el acuerdo para que macristas y libertarios confluyan en la competencia de septiembre.

Milei estuvo media hora y charló con vecinos, sacandose selfies y fue escoltado por el cineasta personal del mandatario, Santiago Oria, que ocupa un cargo de director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

Cayó de sorpresa @JMilei a Villa Celina y los vecinos le pidieron fotos.



"Qué emoción, yo lo voté". pic.twitter.com/CzZyZmpPvN — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 7, 2025

La frase se convirtió en tendencia en Argentina, con usuarios y figuras públicas repudiando su uso por considerarlo una apropiación indebida de un símbolo asociado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

En el evento, los candidatos, vestidos con buzos violetas, posaron en el corazón de La Matanza, bastión peronista.

EL NUNCA MÁS NOS PERTENECE A TODOS



Hacer campaña banalizando una causa democrática tan sentida es inaceptable frente a nuestra historia más dolorosa.

No se juega con la memoria de un pueblo que le dijo Nunca Más al terrorismo de Estado. pic.twitter.com/fzDBlNqXla — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 7, 2025

También destacaron en el lanzamiento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará la boleta de senadores nacionales en la Capital para las elecciones de octubre, y José Luis Espert, principal apuesta de Milei para liderar la lista de diputados nacionales.