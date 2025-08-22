Alpa, por crisis universitaria: "No estamos al borde del abismo, pero cerquita"

FOTO: La falta de presupuesto y la fuga de docentes amenazan el futuro

Las universidades públicas argentinas atraviesan una crisis financiera que pone en riesgo su funcionamiento y futuro, según advirtió Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en diálogo con Cadena 3.

La reciente aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca actualizar presupuestos y recomponer salarios, es un paso clave, pero su posible veto presidencial mantiene la incertidumbre.

Alpa describió un panorama crítico: “No estamos al borde del abismo, pero estamos cerquita”.

La falta de un presupuesto nacional desde hace dos años ha paralizado unas 80 obras universitarias desde 2023 y reducido los fondos para gastos de funcionamiento, que en los primeros cinco meses de 2025 fueron un 22,5% menores que en 2023.

“Estamos cobrando menos que en agosto o septiembre del año pasado, sin ajustar por inflación”, explicó, destacando que la ausencia de la “ley de leyes” ha llevado a dividir los fondos por 12, resultando en transferencias insuficientes que afectan laboratorios, investigación y becas estudiantiles.

El problema más grave, según Alpa, es la pérdida salarial del 35% en los últimos 19 meses para docentes y no docentes, lo que ha provocado una fuga de talentos, especialmente en áreas estratégicas como ingeniería y sistemas.

“El 90% del presupuesto universitario son salarios, por eso es fundamental. Pero los docentes se van a trabajos mejor remunerados en el sector privado o amplían sus multiempleos, dejando la docencia. Formar un docente de calidad lleva 10 años, y esta pérdida es difícil de recuperar”, lamentó.

La Ley de Financiamiento, aprobada con 58 votos a favor, establece ajustes presupuestarios según el IPC y paritarias trimestrales para salarios, pero Alpa teme un nuevo veto presidencial, como ocurrió con la Ley 27.757 en 2024.

“El veto, que antes era excepcional, ahora parece un paso más. Esto cambia la dinámica de un sistema republicano”, criticó, subrayando que el costo fiscal de la ley (0,14% del PBI) no afecta el equilibrio fiscal, como argumenta el Ejecutivo.

“Las universidades queremos estabilidad macroeconómica, pero esta crisis amenaza el futuro de carreras estratégicas y del país”, agregó.

Alpa enfatizó que lo perdido en un año en el sistema universitario tarda mucho en recuperarse, y la fuga de docentes pone en jaque la formación de profesionales clave.

Mientras la comunidad universitaria espera que la ley sea promulgada, el riesgo de veto mantiene en vilo a un sistema que, según el rector, “está un paso al costado del abismo”.

