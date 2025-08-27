Focos activos en la zona del Delta del río Paraná: "Claramente intencionales"

En Rosario, se registran focos de incendio en las zonas del Delta, con especial atención en áreas cercanas a la ciudad y Villa Constitución.

En "lamentablemente otra vez se ven algunos focos frente a la ciudad de Rosario y en la región".

Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la UNR, detalló al móvil de Cadena 3 Rosario que actualmente hay tres focos activos visibles desde distintos puntos de la ciudad: "Uno viene al centro, que se ve prácticamente desde lo que es Oroño y El Río. Otro que está entre lo que es Rosario y Pueblo Ester. Y otro entre Baigorria y San Lorenzo".

Los incendios comenzaron a intensificarse desde el domingo, a pesar de que la semana anterior había sido lluviosa, lo que había dejado el suelo con humedad. De Bueno aclaró que "el 99% son fuegos que se encienden con las características de la humedad que tenemos" y señala que muchos de estos incendios son "claramente focos de incendio intencionales".

En la actualidad, el viento es débil, lo que ha permitido que el humo no se disperse con fuerza. Sin embargo, se han recibido denuncias de ciudadanos que reportan olor a humo en algunos puntos de la ciudad.

"Podría llegar a sentirse algo durante la tarde, dependiendo la velocidad a la que llegue el viento", advirtió De Bueno.

Las autoridades esperan que las lluvias planificadas para el sábado contribuyan a extinguir estos focos de incendio, mientras se monitorea la evolución de la situación en el transcurso de la tarde.

Informe de Agostina Meneghetti.